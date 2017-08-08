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Spor

Fenerbahçe, Roberto Soldado ile anlaştı

Bonservis bedeli 8 milyon Euro

08 Ağustos 2017 22:48

Fenerbahçe Villarreal'nin İspanyol forvet oyuncusu Roberto Soldado ile her konuda anlaştı.

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe, İspanyol forvet Soldado ile anlaşma sağladı. Futbolcunun kulübü Villarreal ile görüşmeler sürüyor.

Piyasa değeri 8 milyon Euro görünen Soldado'nun Villareal ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunduğu için bu rakam daha aşağı çekilecek.

Soldado'nun ardından sarı-lacivertli heyet Chelsea'nin 21 yaşındaki oyuncusu Kenedy için İngiltere'ye geçecek. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan sol bek ve sol kanat oyuncusu için kiralama teklifi yapılacak. 

 

 

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