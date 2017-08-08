Fenerbahçe, Roberto Soldado ile anlaştı

Fenerbahçe Villarreal'nin İspanyol forvet oyuncusu Roberto Soldado ile her konuda anlaştı.

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe, İspanyol forvet Soldado ile anlaşma sağladı. Futbolcunun kulübü Villarreal ile görüşmeler sürüyor.

Piyasa değeri 8 milyon Euro görünen Soldado'nun Villareal ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunduğu için bu rakam daha aşağı çekilecek.

Soldado'nun ardından sarı-lacivertli heyet Chelsea'nin 21 yaşındaki oyuncusu Kenedy için İngiltere'ye geçecek. 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan sol bek ve sol kanat oyuncusu için kiralama teklifi yapılacak.