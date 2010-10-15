Fenerbahçe resmi sitesinde küfürlü belgeler

T24- Fenerbahçe’nin resmi internet sitesi fenerbahce.org, çok tartışılacak ve skandal niteliği taşıyan bir hataya imza atıldı.





Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun, Fenerbahçe’ye Kasımpaşa ile Ali Sami Yen Stadyumu’nda oynanan müsabakada taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratta bulunması dolayısıyla verdiği cezayı duyuran site, bu haberde Federasyon raporlarını da yayınladı.



Buraya kadar her şey normal.. Ancak raporlarda, Galatasaray’a edilen küfürlerin açıkça yer alması ve resmi site tarafından bu küfürlerin sansürlenmeden yayınlanması görenleri şaşkına çevirdi!



Raporda ağza alınmayacak derecede ağır küfürler yer alırken, bu durumun gözden kaçırılan masum bir hata mı, yoksa bilinçli olarak imza atılan bir skandal mı olduğu belirsizliğini koruyor!



Türk spor tarihinde ilk kez TFF'nin gönderdiği belge küfür içeren bilgileriyle yayınlandı.





















NOT: Fenerbahçe resmi internet sitesinde yayınlanan ilgili belgeler kaldırıldı.