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Spor

Fenerbahçe R. Madrid'li Higuain'in peşinde

Fenerbahçe'nin PFDK tarafından 6 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırılması tüm hesapları alt üst etti

19 Mayıs 2012 14:51

PFDK'nın verdiği cezanın kombine satışlarına ağır darbe vuracağını düşünen yönetim, taraftarı tribüne çekmek için süper yıldızlar transfer etme kararı aldı. Gündemdeki ilk isim Real'li Higuain.

Fenerbahçe'nin PFDK tarafından 6 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırılması tüm hesapları alt üst etti. Altı maçlık ceza nedeniyle kombine satışlarının neredeyse yarı yarıya düşeceğini göz önüne alan yönetim, taraftarı tribüne çekmek için transferde dünya yıldızlarına yönelmeye karar verdi. Daha önce genç, savaşçı ve ücreti fazla yüksek olmayan isimlerle ilgilenen Fenerbahçe bu planını değiştirmek zorunda kalırken, gündemine ilk olarak Real Madrid'in süper golcüsü Gonzalo Higuain'i aldı. Yöneticiler kongre öncesi yaptıkları son toplantıda, 6 maçlık cezayı ve bunun neden olduğu kombine krizini masaya yatırdı.

Toplantıda "Taraftar 6 maçı izleyemeyecek. Bu yüzden kombine satışları düşecek. Bunu önlemek için dünya çapında isimler transfer etmemiz şart" görüşü ağır bastı. Daha sonra teknik direktör Aykut Kocaman'la da görüşüldü ve ardından Arjantinli golcü Higuain transfer listenin ilk sırasına yazıldı. 24 yaşındaki Higuain, teknik direktör Mourinho, Real Madrid'de kaldığı sürece ilk 11'de oynayamayacağına inandığı için takımdan ayrılmaya karar vermiş ve PSG ile temasa geçmişti. F.Bahçe, Arjantinli yıldız için 25 milyon euro'luk astronomik bir rakamı gözden çıkardı.


Tam bir gol makinesi


Higuain sözleşmesi 2016'da bitecek olmasına rağmen Real Madrid'den ayrılmaya karar verdi. Yaşadığı sakatlık sonrası formasını Benzema'ya kaptıran ve bir daha da geri alamayan Higuain'in teknik direktör Mourinho ile de pek iyi anlaşamadığı biliniyor. Son vuruş ustası olan Gonzalo Higuain, 2007-08 sezonunda geldiği Real Madrid'de 162 maçta 91 gol attı. Tangocu, bu sezon çoğu zaman sonradan oyuna girmesine rağmen 35 maçta 22 gol atmayı başardı.

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