Fenerbahçe play-off'ta bir adım önde: 3-2

Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi play-off final serisinin ilk maçında Eczacıbaşı Zentiva, Fenerbahçe Acıbadem'e 3-2 yenildi.
Bu sonuçla Fenerbahçe Acıbadem, seride 1-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşanın şampiyon olacağı serinin 2. maçı, 24 Nisan Cuma günü TVF 50. Yıl Spor Salonu'nda yapılacak.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu xx, Suat Carlı xx
Eczacıbaşı Zentiva: Esra xx, Tracy x, Neriman xx, Mirka xx, Vesna xxx, Naz xx (Gülden xxx, Merve x, Seda x)
Fenerbahçe Acıbadem: Marina xx, Çiğdem xx, Seda xxx, Anja xx, Eda x, Nisa xx (Korotenko xxx, Oksana xxx, Merve x, Ergül x)
Setler: (25-27, 26-24, 25-22, 23-25, 10-15)
Süre: 127 Dakika (30, 29, 28, 26, 14)