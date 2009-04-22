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Spor

Fenerbahçe play-off'ta bir adım önde: 3-2

22 Nisan 2009 01:54

Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi play-off final serisinin ilk maçında Eczacıbaşı Zentiva, Fenerbahçe Acıbadem'e 3-2 yenildi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Acıbadem, seride 1-0 öne geçti. 3 galibiyete ulaşanın şampiyon olacağı serinin 2. maçı, 24 Nisan Cuma günü TVF 50. Yıl Spor Salonu'nda yapılacak.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu xx, Suat Carlı xx

Eczacıbaşı Zentiva: Esra xx, Tracy x, Neriman xx, Mirka xx, Vesna xxx, Naz xx (Gülden xxx, Merve x, Seda x)

Fenerbahçe Acıbadem: Marina xx, Çiğdem xx, Seda xxx, Anja xx, Eda x, Nisa xx (Korotenko xxx, Oksana xxx, Merve x, Ergül x)

Setler: (25-27, 26-24, 25-22, 23-25, 10-15)

Süre: 127 Dakika (30, 29, 28, 26, 14)



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