Fenerbahçe Pereira'yı neden gönderdiğini açıkladı

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Dick Advocaat'ın imza töreninde Vitor Pereira'nın gidişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu Dick Advocaat’ın imza töreninde Vitor Pereira’nın gönderilmesi ile ilgili olarak, “Pereira’nın sözleşmesinde idmanlarla ilgili bir madde var. Ulusal şartlara uymak zorunda. Fakat buna uyulmadı. Sözleşmesinde antrenmanları ulusal ve uluslararası kriterlere göre yaptırması gerekir şeklinde bir madde var. Biz de bunun gerçekleşmediğini tespit ettik ve sözleşmesini feshettik. Fenerbahçe uluslarası hukuk bürolarıyla çalışan bir kulüp. Aklınızda bir soru işareti veya endişe olmasın. Aramızdaki sorunu FIFA çözecek. Pereira bize bir planlama ve formasyon yaptı, transferleri de istedi. Sonra bunun dışına çıktı” ifadelerini kullandı.