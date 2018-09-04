Fenerbahçe pas çalıştı

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 5\'inci hafta karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki günün ikinci antrenmanı saat 15.00\'te başladı. Milli takımlara giden oyuncuların yer almadığı antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı lacivertli takım, hazırlıklarına yarın Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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