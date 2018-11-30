"Fenerbahçe oyunu 3. bölgeye taşımakta zorlanırken, bu konuda hünerli Barış ve Benzia neden yedek bekletiliyor?"

* Eyüp Kök

Fenerbahçe, Galatasaray maçından sonra yaktığı umut ışıklarını Trabzonspor’a karşı alınan yenilgiyle söndürmüştü.



Bu sefer kendi evinde Dinamo Zagreb’i ağırlayan Fenerbahçe sahaya alışılagelmişin dışında bir kadro ile çıktı.

Bundan önceki karşılaşmalarda Slimani-Frey ikilisiyle başlayan Koeman, bu sefer tek santrfor Frey’i oynatıp ekstra oyuncuyu orta sahada kullanmayı düşündü.

Cocu’nun yanlışlarından biri pragmatik olmamaktı. Çift forvetin orta sahayı yumuşattığını görememesi Hollandalı teknik adamın görev süresinin kısalmasında etkili omuştu.

Koeman’da orta sahayı değil de ileri hattı kalabalıklaştırmayı düşününce bu anlayış uzun sürecek gibi düşündük.

Fakat Trabzonspor mağlubiyeti, Fenerbahçe’nin orta sahasındaki tüm defolarını ortaya dökmüş ve ne kadar yumuşak olduğunu bizlere göstermişti.

Koeman, Cocu’nun aksine bu yanlışı görüp Dinamo Zagreb karşısında orta sahayı kalabalık tutarak önlem aldı.

Formda Frey’i Slimani’ye tercih eden Koeman, forma adaletine de inandığını gösterdi.

Zagreb’in gruptan çıkmayı garantileyip maçı rölanti modda oynadığını düşünsek de, rakibine geçtiğimiz haftalara oranla daha az pozisyon veren bir Fenerbahçe izledik.

Ayew’in sakatlığında formayı alan Barış’ın bu dripling kabiliyetiyle yedek kulübesinde bekletilmesi kafalarda soru işaretlerine neden oluyor.

İlk yarıda oyunu Benzia ve Barış ile 3. bölgeye başarılı bir şekilde taşıyan Fenerbahçe bolca pozisyon buldu.

İkinci yarıda rakibin ofansif anlamda yetenekli ayakları oyuna almasıyla baskı yiyen Fenerbahçe maçı gol yemeden bitirmeyi başardı.

Eljif’in bu takıma Ofansif Orta Saha pozisyonu için gelip, iyiden iyiye savunmanın önünde eski tipte bir Libero’ya evrilmesi maç adına kötü yorumlayabileceğimiz unsurlardandı.

Maçın sorusu

Fenerbahçe oyunu 3. bölgeye taşımakta zorluk çekiyorken bu konuda hünerli olduğunu gösteren Benzia ve Barış neden yedek kulübesine hapsediliyor?

Maçın yıldızı

Özellikle ikinci yarıda rakibin etkili kanat oyuncularına karşı başarılı müdahaleler yapan Isla performansıyla güven verdi.

Maçın kırılma anı

0-0 Biten bir maçta kırılma anı seçmek zor olsa da Bruno Petkovic’in oyuna girmesi dengeleri değiştirdi.

62’ Dakikaya kadar baskılı oynayan taraf Fenerbahçe’yken Petkovic’in oyuna girmesiyle maç daha dengeli bir hale büründü.

Özet

Fenerbahçe istediği skoru elde ederken gruptan çıkmayı başardı. Oyun olarak da bu seneki diğer Avrupa Ligi maçlarına göre daha dengeli bir Fenerbahçe izledik. (Fenerbahçe’nin Zagreb maçına kadar turnuvadaki topa sahip olma oranı %53.1’ken, bu maçtaki oran %67.) Oyun olarak tek santrfor meyvesini verir mi bilinmez fakat, Fenerbahçe bu sezonun başından beri orta sahada ilk defa bu kadar dengeli göründü.

* Akademisyen