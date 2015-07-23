Fenerbahçe, Olympique Marsilya'yı 3 golle geçti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar'da düzenlenen Afyon Futbol Fest 2015 Turnuvasının ikinci maçında karşılaştığı Fransa temsilcisi Olympique Marsilya’yı 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 15. dakikada Diego Ribas, 35. dakikada Moussa Sow ve 60. dakikada Jose Fernandao’dan geldi. Olympique Marsilya’nın tek golünü ise 68. dakikada Florian Thauvin kaydetti.

Maçtan dakikalar:



5. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte bulunan Abdoulaye Ba’nın kafa vuruşu arka direğin az farkla yanından auta gitti.



10. dakikada sağ kanattan Nani’nin ceza alanına kullandığı serbest vuruşta top savunmadan sekti. Seken topu Sow tamamlamak istedi ancak savunma uzaklaştırdı. Bu arada Takımımızda topa elle müdahale itirazları oldu ancak hakem oyunu devam ettirdi.



15. dakikada ceza yayının gerisinden Diego Ribas’ın kullandığı serbest vuruş sol direğin üstünden ağlarla buluştu ve Takımımız 1-0 öne geçti.



19. dakikada Diego Ribas, topu çalımlarla ceza alanı çizgisine kadar taşıdı ancak savunma topu kazandı. Pozisyonun devamında gerilerden gelen Nani ceza alanı dışında boşta kalan topu kaleye gönderdi fakat istediği vuruşu yapamadı, top kalecide kaldı.



24. dakikada Abdoulaye Ba’nın uzun pasında topa hareketlenen Fernandao ceza alanı sol çaprazında topla buluştu ve kale önündeki Sow’a pasını verdi ancak savunma topu uzaklaştırdı.



25. dakikada ceza alanı dışı sol çaprazında topu kazanan Fernandao ceza alanına girmeden vuruşunu yaptı ancak top auta gitti.



35. dakikada Caner Erkin’in sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada ön direkte hareketlenen Moussa Sow kafa vuruşuyla topu uzak köşeye gönderdi ve skor farkını 2’ye yükseltti.



52. dakikada Luis Nani ceza alanına girmek isterken savunma faulle durdurdu.



60. dakikada Sow’un ara pasında ceza alanı çizgisi üstünde topla buluşan Fernandao’nun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.



68. dakikada Marsilya atağında ceza alanı içindeki Florian Thauvin sol kanattan aldığı pasta topa gelişine vurdu ve top ağlarımızla buluştu : 3-1.



90. dakikada sağ kanattaki Gökhan Gönül’ün ceza alanındaki Stoch’a ortasında top kalecide kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı. Takımımız bu sonuçla oynadığı 8. hazırlık maçında 6. galibiyetini aldı.