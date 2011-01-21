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Spor

FENERBAHÇE ''OLMAZSA OLMAZ'' PEŞİNDE İSTANBUL (A.A)

21 Ocak 2011 12:25

-FENERBAHÇE ''OLMAZSA OLMAZ'' PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - Fenerbahçe, Medical Park Antalyaspor ile yarın yapacağı karşılaşmayla birlikte ligde rakibiyle 32. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek ligde yapılan 31 maçın 22'sini Fenerbahçe, 3'ünü Antalyaspor kazanırken, 6 karşılaşma da berabere sona erdi. ''Sarı Kanaryalar''ın toplam 61 golüne, Akdeniz temsilcisi 23 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-0 kazandı. -ANTALYA'DAKİ MAÇLAR- Fenerbahçe, Medical Park Antalyaspor ile deplasmanda yaptığı maçlarda da rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu. Rakibiyle Antalya'da yaptığı 15 maçın 7'sini kazanan sarı-lacivertliler, 5 maçta berabere kalırken, 3 kez de sahadan yenik ayrıldı. Antalya'da Fenerbahçe 21, ev sahibi ekip ise 13 gol attı. -FARKLI SKORLU GALİBİYETLER- Fenerbahçe, Medical Park Antalyaspor karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1996-97 sezonunda deplasmanda 5-0'lık skorla aldı. Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 3 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti. Bu arada, 1984-85 sezonunda Antalya'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-3 kazanırken, bu skor, iki takım arasında geride kalan 31 maç içinde en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

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