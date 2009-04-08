'Fenerbahçe oğluma eziyet ediyor!'

Fenerbahçe'den Kazım'a rest

Devler Ligi’nde Chelsea’ye attığı golle zirve yaptı. Ancak Aragones’in gelişiyle gözden düştü, 18’e bile giremez oldu. Bunlar dışarıdan görünenler. İçeride yaşananları ise Kazım’ın babası Rodney Richards Fanatik'e anlattı.* Kleberson’un Beşiktaş’a karşı avukatlığını yapan Chris Farnell bizden tüm belgeleri istedi. Belgeleri ve Kazım’ın banka hesaplarına ait dekontları ve bütün toplantı dökümanlarını FIFA’ya gönderdik. Kulüp kontratın maddelerine uymadı. Biz yine de bu işin karşılıklı saygı ve sevgi çerçevesinde FIFA’da işlemler başlamadan uygun bir bonservis bedeli karşılığı sonuçlandırılmasını istiyoruz.* Kulüp bizi cahillik ve paragöz olmakla suçladı. Ancak bizim parayla işimiz olmaz, çünkü saygı ve sevgiden yanayız.* Oğlumla bütün takım arkadaşlarının önünde dalga geçmeye başladılar. Yönetici Neşet Yalçın, Kocaeli maçından sonra oğluma Türkçe hocası bulmasını söyledi. “Çok güzel bir kız olsun da hoşuna gitsin” diyerek dalga geçti. Ama bu sözleriyle sadece bize değil, Türk kızlarına hakaret ettiğinin farkında değildi.* Partizan maçında oğlum formasını yere atmadığı halde 20 bin Euro cezaya çarptırdılar. Kontratında araba ve kira kulüp tarafından ödenir maddesi var. Yarısını bize fatura ederek, ödemedikleri parayı eşitlemeye çalışıyorlar.* Yaptığımız görüşmede 3.5 milyon euro bonservis bedeli koydular, sonra ‘Galatasaray ve Beşiktaş’a gidemez’ dediler.* Milli takım dönüşünde Aragones, herkesin önünde 18’e giremediği için Kazım’la dalga geçti ve 11’e 11 çift kalede onu yedek bıraktı.* Terim, Kazım’ı her zaman milli takımda düşündüğünü ama maç eksiği nedeniyle risk almak istemediğini söyledi. Kendisine çok şey borçluyuz.* 2 sene daha kulüpte kalması durumunda kesinlikle oynatmayacaklarını belirtip, bankadaki parasının da harcamalarına yetmeyeceğini söylediler.* En son görüşmede Başkan, Kazım’ı odaya almadı. Aziz Yıldırım, “Senin oğlun saygısız, davranış bozukluğu var. Aragones’le dalga geçiyor. Okuma yazması bile yok, hiç okula gitmemiş. Türkçe konuşamıyor, hatta top kontrolü bile yok” dedi.* Oğluma hakaretler yağdırıp, Aragones’i haklı bulan Yıldırım sezon başında benim de bulunduğum bir ortamda İspanyol teknik adama, “Ben bile senden iyi hocalık yaparım” demişti.* Oğlumun hiçbir zaman taraftarla problemi olmadı. Türkiye’yi ve tüm taraftarları çok seviyor. İhtiyacı olanlara maddi yardım bile yapıyor.* Aziz Yıldırım’ın yaptığımız son görüşmede, agresif ve bizi küçük düşüren tavırlarını ömrümün sonuna kadar unutmayacağım.