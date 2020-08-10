Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Gökhan Gönül

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre Ali Koç'un başkanlığa gelmesiyle başlayan, Fenerbahçe ile yolları acı şekilde kesilen efsane futbolculara iade-i itibar dönemi sürüyor. Alex de Souza ve Emre Belözoğlu ile başlayan süreçteki son isimlerden olan Gökhan Gönül'e yönetim özel bir görev vermeyi planlıyor.

Volkan Demirel'in önceki sene teknik heyete girmesi; Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakıp sportif direktör olarak çalışmaya başlaması ve Hasan Ali ile yolların ayrılması sonrası Gökhan, kaptanlığa getiriliyor.