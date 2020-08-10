Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Gökhan Gönül

Yeni yapılanma ile yola çıkan Fenerbahçe'de 4 yıl sonra yuvaya dönen Gökhan Gönül kaptanlığa getiriliyor. Ozan Tufan da 2. kaptan olarak ‘staj’ına devam edecek.
Camiadan gönderildiği dönemde gördüğü tepkilere karşı sükûnetini koruyan Gökhan Gönül'e bir anlamda ‘teşekkür' edecek sarı-lacivertliler, bu oyuncunun takıma, örnek kişiliğiyle liderlik edeceğine inanıyor. Ozan Tufan da ikinci kaptan olarak devam edip birinci kaptanlığa hazırlanacak. Serdar Aziz ve satılmazsa Luiz Gustavo da diğer kaptanlık adayları. 1 artı 1 yıllık kontrat yapılan 35 yaşındaki Gökhan, futbolu bıraktığında ise Volkan Demirel gibi teknik heyete alınacak