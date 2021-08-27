Fenerbahçe'nin rakibi Royal Antwerp Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına yarı çıplak çıktı

Fenerbahçe'nin rakibi Belçika ekibi Royal Antwerp'te teknik direktör Brian Priske, takımı UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalınca daha önce verdiği sözü tuttu ve basın toplantısına çıplak şekilde çıktı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Omonia'yı yenen ve gruplarda Fenerbahçe'nin rakibi olan Belçika ekibi Royal Antwerp'te teknik direktör Brian Priske'nin maç sonu görüntüleri izleyenleri şoke etti. Brian Priske, karşılaşma sonrası basın odasına çıplak şekilde girdi. Royal Antwerp'in Danimarkalı teknik direktörü Brian Priske, oyuncularına eşleşme öncesi bir söz verdi ve Avrupa Ligi gruplarına kaldıkları takdirde basın toplantısına kıyafetleri olmadan katılacağını belirtti.

İlk maçı 2-0 kaybeden Belçika ekibi, rövanşta evinde 90 dakikayı 2-0'la tamamladı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışları gruplara kalan takımı belirledi.

Antwerp, Omonia'yı penaltılarda eledi ve Priske maç sonunda sözünü tutarak kıyafetsiz şekilde basın toplantısına çıktı. Priske belindeki havluyla maç sonu röportajını verdi.

Danimarkalı çalıştırıcı, sözünü tuttuğunu belirtirken turu geçmeyi hak ettiklerini ifade etti. Kulübün son dönemde farklı bir yapılanmaya gittiğinden söz eden Priske Avrupa'da daha büyük başarıların geleceğine inandığını belirtti.