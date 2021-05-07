T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'nin kural hatası var dediği maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya görev

07 Mayıs 2021 10:46

Fenerbahçe'nin "kural hatası var" diyerek tekrarını istediği Aytemiz Alanyaspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, MHK tarafından bu hafta Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor müsabakasına atandı.

Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldığı mücadelenin ardından, 'kural hatası' olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) '"tekrar" başvurusunda bulunmuştu.

Sarı-lacivertliler henüz bu talebine cevap alamamışken, söz konusu karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ise Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından ligin 40. haftasında önemli bir maçta görevlendirildi.

Uğurlu, alt sıraları yakından ilgilendiren Rizespor - Yeni Malatyaspor müsabakasında düdük çalacak.

TIKLAYIN - Fenerbahçe'den kural hatası açıklaması: Alanyaspor maçı, Fenerbahçe'nin penaltı atışıyla başlanarak yeniden oynanmalı

yaşar kemal uğurlufenerbahçekural hatasıalanyasportekrar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24