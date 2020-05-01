Fenerbahçe'nin istediği Diego Costa, Galatasaray'a önerildi

Polaris Sports şirketi, transferde ismi Arap takımlarıyla anılan Radamel Falcao'nun yerine Diego Costa'yı getirebileceklerini Galatasaray yönetimine bildirdi.



Galatasaray ile Radamel Falcao arasında indirim görüşmeleri devam ederken Polaris Sports, sarı-kırmızılı kulübün önüne sürpriz bir isim getirdi. Dublin merkezli şirket, Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Diego Costa için görüşme yapılabileceğini Galatasaray yönetimine iletti.

Fotomaç'ın haberine göre; 31 yaşındaki Costa için şu ana kadar ABD'den ve Çin'den bazı takımlarla görüştüklerini ancak İspanyol oyucunun Avrupa'nın dışına çıkmak istemediği, aynı şekilde UEFA Şampiyonlar Ligi devamlılığı olan bir takımda forma giymek istediğini aktardılar.

Fenerbahçe maliyet yüzünden alamamıştı

Costa'yı getirecek olan Polaris Sports'ın Kolombiyalı yıldız için de Arap takımlarıyla temas halinde olduğu belirtiliyor. Galatasaray'ın da tribünleri cezbetmek için İspanyol forvete onay verebileceği gelen haberler arasında.

Diego Costa özellikle Fenerbahçe'nin de sık sık gündemine gelmiş ancak maliyeti nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Bonservisiyle olmasa da Galatasaray'ın da gelecek sezon için ancak kiralama yoluna gidebileceği belirtiliyor.