Fenerbahçe'nin derbi 11'i şekilleniyor; Erol Bulut, Pelkas'ı 10 numara pozisyonu için düşünüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisinin kadrosunu belirlemeye çalışıyor. Erol Bulut'un; Valencia ve Nazım Sangere'ye 11'de yer vereceği, Pelkas'ın da görev yerini değiştireceği ifade edildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Tüm planlarını 3 puan üzerine kuran teknik direktör Erol Bulut, 11'de görev vereceği isimleri belirlemeye çalışıyor.

TRT Spor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerde kalede her zamanki gibi Altay olacak. Erol Bulut, sezon başından beri en istikrarlı bölge olan defans hattında bu hafta değişiklikler yapacak.

Sakatlığı nedeniyle derbide oynaması beklenmeyen Gökhan'ın yerine Sangare forma giyecek.

Stoperde Serdar ve Szalai'nin yeri garanti gözüküyor. Erol Bulut, sol bekte ise Novak ile Caner arasında bir tercih yapacak.

Pelkas 10 numaraya

Luiz Gustavo, derbi taktiğinde merkezdeki en kilit isim olacak. Brezilyalı oyuncunun yanında Jose Sosa'nın oynaması bekleniyor.

Son maçta oyundan aldığı Mert Hakan'ı kulübeye çekmeyi düşünen Erol Bulut, 10 numara pozisyonu için Pelkas'ı düşünüyor.

Kanatları cezası biten Valencia ile Osayi-Samuel'e emanet edecek olan Erol Bulut'un, forvette ise görev vereceği ismi henüz belirlemediği öğrenildi.

Thiam'ın son maçlarda verilen şansı kullanamaması, Samatta'yı bu maçta bir adım öne çıkarıyor.