Fenerbahçe'nin Altay Bayındır için istediği rakam belli oldu!

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'a Hollanda devi Ajax talip oldu. Sarı-lacivertliler, yetenekli kaleci Berke Özer'in takımda bulunması sebebiyle uygun bir teklif gelmesi halinde Altay'ı satmaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin 20 milyon euro talep edeceği öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre; Ajax'ın futbol direktörü Marc Overmars'ın genç file bekçisi için İstanbul'a bizzat gelip Fenerbahçe ile masaya oturması bekleniyor.



Sarı Lacivertliler, Berke Özer nedeniyle Altay'ın satılmasına Szalai'ya oranla daha sıcak bakıyor. Ancak yönetimin başarılı kaleciyi ucuza yollamaya hiç niyeti yok. Ajax ile yapılacak görüşmede Fenerbahçe'nin masaya 20 milyon euroluk taleple oturması bekleniyor.