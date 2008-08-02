Fenerbahçe nihayet kazandı

Fenerbahçe, Fortis Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Şanlıurfaspor'u Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 3-2 mağlup etti. Grupta ilk galibiyetini alan sarı-lacivertliler, puanını 5'e çıkardı.

Uzun süredir ilk 11'de forma giymeyen Önder, Yasin, Kezman ve İlhan ile oyuna başlayan Fenerbahçe, 15. dakikada Hayrullah'ın golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Golden bir dakika sonra Selçuk, ceza sahası dışından attığı golle skoru eşitledi. Sarı-lacivertliler, 36. dakikada Kezman'ın golüyle ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.

İkinci yarıda Fenerbahçe oyunu kontrol eden taraftı. Şanlıurfaspor ise kontra ataklarla etkili olmaya çalıştı. 77. dakikada Selçuk'un ceza sahası dışından vurduğu şutta top kaleciden sekti. Dönen topu iyi takip eden Vederson, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1. 84. dakikada Şanlıurfaspor'un Şenol ile bulduğu gol maçın skorunu belirledi.



4. haftası geride kalan grupta, Fenerbahçe 5 puan ve +1 averajla 4. sırada yer alıyor. 5 puanlı Kayserispor averajla ikinci, aynı puana sahip Gaziantepspor ikinci, maçları sona eren Şanlıurfaspor ise üçüncü sırada yer alıyor.



Son hafta Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Grubun diğer maçında ise Gaziantepspor, sahasında Kayserispor'u konuk edecek.





FENERBAHÇE: 3 - ŞANLIURFASPOR: 2

Stat: FB Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Hakan Sivriservi xx, İsmail Şencan xx, Muharrem Yılmaz xx

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Önder xx, Yasin xx, Edu xx, Roberto Carlos xx (Dk. 78 Uğur x), Kazım x (Dk. 90 Kemal x), Selçuk xx, Aurelio xx, Vederson xx, Kezman xx (Dk. 68 Deivid x), İlhan xx

Şanlıurfaspor: Habip xx, Sabri xx, Gökhan Kül xx (Dk. 58 Ali Kafadar x), Gökhan Günay x, Doğan x, Abdullah xx, Hayrullah xx, Burhan x (Dk. 86 Ercan ?), Ali Keleşoğlu x (Dk. 70 Sacit Serkan x), Kamil xx, Şenol xx

Goller: Dk. 16 Selçuk, Dk. 36 Kezman, Dk. 77 Vederson (Fenerbahçe), Dk. 15 Hayrullah, Dk. 84 Şenol (Şanlıurfaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 5 Abdullah, Dk. 7 Gökhan Günay, Dk. 34 Sabri (Şanlıurfaspor)



MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Fenerbahçe'nin, ceza alanının dışında sol çaprazdan kullandığı serbest atışta Vederson'un vuruşunda, top üstten auta çıktı.

12. dakikada Kamil'in uzaktan etkisiz şutunda, top yandan auta gitti.

15. dakikada Fenerbahçe savunmasında Selçuk'un çıkarmak istediği top ceza alanının dışında sağ çaprazda Hayrullah'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun uzaktan şık aşırtma vuruşunda, top kaleci Volkan Demirel'in uzanamayacağı köşeye gitti ve Şanlıurfaspor 1-0 öne geçti.

16. dakikada Şanlıurfaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topla ceza alanı ön çizgisine yakın noktada Aurelio buluştu. Aurelio'nun pasında ceza yayı içinde topu alan Selçuk, sert bir vuruşla takımının beraberlik golünü kaydetti: 1-1.

29. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan İlhan'ın ceza alanı içinden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.

31. dakikada Vederson'un ceza alanına ortasında, Kezman'ın altıpas çizgisi üzerinden kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada Roberto Carlos'un sol çaprazdan sert şutunda, kalecinin kontrol edemediği topu önünde bulan Kezman'ın vuruşuyla top filelere gitti ve Fenerbahçe maçta 2-1 öne geçti.

38. dakikada Roberto Carlos'un soldan içeriye gönderdiği topu Kezman, topuk vuruşuyla kaleye gönderdi. Kaleci Habip direğin dibinde topu kornere çeldi.

41. dakikada sağ tarafta hareketlenen Kazım'ın pasına ceza alanının sağ çaprazındaki Kezman'ın gelişine yaptığı vuruşta, top kaleci Habip'in elinden kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, evsahibi Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Şanlıurfaspor ceza alanına gönderilen topu Kezman'dan önce kaleci Habip uzaklaştırmak istedi. Dönen topu önünde bulan Kazım'ın sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

49. dakikada ceza alanında topla buluşan Aurelio'nun yerden sert şutunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.

57. dakikada Roberto Carlos'un soldan ceza alanına gönderdiği kaleye paralel giden topa 2 forvet oyuncusu Kezman ve İlhan dokunamayınca, Şanlıurfaspor savunması topu kontrol etti.

61. dakikada Şenol'un sağ çaprazdan şutunda ön direğe çarpan top ceza alanına geri dönerken, savunmada Yasin topu kornere göndererek tehlikeyi önledi.

77. dakikada Selçuk'un ceza alanının dışından kaleye sert şutunda, kaleci Habip'in yumruklarından dönen topu ceza alanında önünde bulan Vederson, yerden sektirerek yaptığı vuruşta topu kalecinin üzerinden filelere göndererek takımına 3-1'lik üstünlük getirdi.

82. dakikada Şenol'un ceza alanının dışından sert şutunda, kaleci Volkan Demirel, topu yatarak direğin dibinde iki hamlede kontrol etti.

84. dakikada Kamil'in sağdan ortasında ceza alanında topa iyi yükselen Şenol, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 3-2.

90. dakikada ceza alanına gönderilen uzun topu kaleci Volkan Demirel elinden kaçırmasına karşın Şanlıurfasporlu oyunculardan önce Yasin topu uzaklaştırarak önemli bir tehlikeyi önledi.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.