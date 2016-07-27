Fenerbahçe, Monaco karşısında avantaj arıyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 27 Temmuz Çarşamba günü Fransa'nın Monaco takımı karşısında rövanş için avantaj sağlamak istiyor.
Maçın hakemi İspanyol Gil Manzano
Sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonunun ilk resmi maçına seyircisi önünde çıkacak. Fenerbahçe ile Monaco arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Müsabakayı İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 2015-2016 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için ilk engel olan Monaco'yu geçmek zorunda. Sarı-lacivertliler, Fransız temsilciyi elemesi durumunda play-off turuna adını yazdıracak.
Fenerbahçe ile Monaco arasındaki eşleşmede, rövanş mücadelesi 3 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.
Pereira cezalı, 6 oyuncu yok!
Fenerbahçe'nin Monaco'yla yapacağı maçta, teknik direktör Vitor Pereira cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacak. Pereira, geçtiğimiz sezon Braga maçında ötürü karşılaşmayı tribünden izleyecek
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan ve kart cezası bulunan kaleci Volkan Demirel, İsmail Köybaşı, Robin van Persie, Volkan Şen, Alper Potuk ve Mehmet Topal, Monaco karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Maç hangi kanalda
Fenerbahçe ve Monaco arasındaki Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçı saat 21.30'dan itibaren D Smart'tan yayınlanacak.
İki takımın muhtemel 11'leri
Fenerbahçe: Fabiano, Kjaer, Skrtel, Neustadter, Van der Wiel, De Souza, Ozan Tufan, Salih Uçan, Hasan Ali Kaldırım, Emenike, Fernandao.
Monaco: De Sanctis, Mendy, Tisserand, Raggi, Sidibe, Lemar, Bakayoko, Fabinho, Bernardo Silva, Germain, Falcao
İlk kez forma giyecek oyuncular
Fenerbahçe'nin yeni transferleri, Monaco karşısında görev almaları durumunda sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçlarına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi Liverpool'dan Martin Skrtel, Schalke 04'ten Roman Neustadter, Paris Saint Germain'den Gregory Van der Wiel, Beşiktaş'tan İsmail Köybaşı ve Sivasspor'dan Aatif Chahechouhe'yu kadrosuna katmıştı.
Kiralık sözleşmeleri sona erdiği için takıma dönen Salih Uçan ile Emenike, görev alması durumunda uzun zaman sonra resmi maçta sarı-lacivertli formayı terletecek.
Monaco'da 3 oyuncu kafilede yok
Monaco'da, teknik direktör Leonardo Jardim'in 20 kişilik maç kafilesinde Hırvat kaleci Danijel Subasic'in yanı sıra Polonyalı yeni transferi Kamil Glik ve Portekizli orta saha oyuncusu Joao Moutinho da kafileye dahil edilmedi.
Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda saat 21.30'da karşılaşacak Monaco'nun kafilesinde yer alan futbolcular şunlar:
Kaleci: Loic Badiashile, Morgan De Sanctis, Seydou Sy
Savunma: Fabinho, Jemerson, Benjamin Mendy, Kevin N'Doram, Andrea Raggi, Djibril Sidibe, Marcel Tisserand
Orta saha: Tiemoue Bakayoko, Gabriel Boschilia, Nabil Dirar, Thomas Lemar, Bernardo Silva, Adama Traore
Forvet: Guido Carrillo, Ivan Cavaleiro, Radamel Falcao, Valere Germain.