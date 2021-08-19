Fenerbahçe, Min Jae Kim'in lisansını çıkarttı

Fenerbahçe yeni transferi Güney Koreli stoperi Min Jae Kim'in lisansı çıkartıldı.
Fenerbahçe, Çin’in Pekin Guoan takımından transfer ettiği savunma oyuncusu Min-Jae Kim’in lisansını çıkarttı.
24 yaşındaki oyuncu, bu akşam Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Helsinki mücadelesinde görev alamayacak.
Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde Güney Koreli savunmacı Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak Antalyaspor maçında oynayabilecek.
Tecrübeli isim, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.