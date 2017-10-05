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Spor

Fenerbahçe milli oyunculardan yoksun çalıştı

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde, gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü

05 Ekim 2017 23:07

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Süper Lig\'in 8\'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri\'nde, gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Daha sonra gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
Fenerbahçe\'de milli takımlarında bulunan oyuncular idmana katılmadı.
Sarı-lacivertli ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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