Fenerbahçe milli oyunculardan yoksun çalıştı

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe, Süper Lig\'in 8\'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri\'nde, gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Daha sonra gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçe\'de milli takımlarında bulunan oyuncular idmana katılmadı.

Sarı-lacivertli ekip, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.