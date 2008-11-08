Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak. Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen dev maçı Hüseyin Göçek yönetecek. Bu karşılaşma Göçek'in kariyerinde yönettiği ilk derbi maç olacak.Ezeli rakibi Galatasaray'ın karşısına Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal deplasmanında aldığı 1 puanın moraliyle çıkacak olan Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet.Galatasaray'a Kadıköy'de 9 yılı aşkın süredeki son 11 resmi maçta yenilgisi bulunmayan Fenerbahçe, yine saha ve seyirci avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmaya çalışacak.Turkcell Süper Lig'de 13 puanla 9. sırada bulunan sarı-lacivertliler, bu sezon iç sahadaki 4 maçında 3 galibiyet, 1 yenilgi aldı.Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız Alex, kırmızı kart cezalısı Kazım ve sakatlığı bulunan Tümer derbi maçta forma giyemeyecek.Konuk ekip Galatasaray ise hafta içinde UEFA Kupası grup maçında deplasmanda Portekiz'in Benfica takımını 2-0 yenmenin moraliyle Kadıköy'e çıkacak.Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 9 yılı aşkın süredir galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılı ekip, bu kez ezeli rakibini yenerek bu istatistiğe son vermeyi hedefliyor.Bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçta sadece 1 kez kazanan, 1 beraberliği bulunan ve son 2 maçını kaybeden Galatasaray, geride kalan 9 haftada 17 puan topladı.Fenerbahçe ile oynadığı son 3 resmi maçı da kaybetmeyen sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıkları süren Linderoth, Hasan Şaş, Barış ve Serkan Çalık derbi maçta da forma giyemeyecek. Sakatlıktan çıkan Mehmet Topal, Emre Güngör, Aydın ve Nonda ise teknik direktör Skibbe'nin görev vermesi halinde bu kritik maçta forma giyebilecek.Dev maçta 50 bin 530 kişilik oturma kapasitesi olan Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın tribünleri tamamen dolacak.Fenerbahçe Kulübü, 50 bin 530 oturma kapasiteli Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki maçları için bu sezon toplam 30 bin 425 adet kombine kart satışıyla rekor kırmıştı. Geriye kalan ve fiyatları 66 ile 305 YTL arasında değişen biletler ise satışa çıkarıldıktan çok kısa süre sonra tüketildi.Dev maçta konuk Galatasaray'ı ise stat kapasitesinin yüzde 5'lik bölümü olan 2 bin 525 kişi destekleyecek.