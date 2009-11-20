Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı?

T24

Türk futbolcuların ismi şikeye!

Güiza olmalı

Fenerbahçe kazanırsa şampiyonluk yarışı nasıl şekillenir?

Pres şart



İşte Rıdvan Dilmen ve Mehmet Demirkol'un Milliyet gazetesinde bugün (20.11.2009) yayımlanan Fenerbahçe ve Beşiktaş yorumu:Beşiktaş’ın stoperleri savunma arasına atılan toplarda sorun yaşıyorlar. Bir oyuncu geride kalarak ofsaytı bozuyor. Bu nedenle Kazım değil Güiza tercih edilmeli.Daum, “Bir puan büyük başarı olur” dedi. Fenerbahçe için beraberlik iyi sonuç mu?Daum’un 1 puan için büyük başarı ifadesini kullanması biraz abartılı. Fakat ligdeki konumu itibariyle kazanmak zorunda olan ve son haftalarda toparlanmaya başlayan Beşiktaş’a karşı İnönü’de beraberlik iyi bir sonuç sayılabilir. Fenerbahçe berabere kalırsa hem Galatasaray’dan sonra şampiyonluk yarışındaki en ciddi rakibiyle arasındaki 7 puanlık farkı koruyacak, hem de liderliğini devam ettirecek. ilk yarıda bitime 4 hafta kala liderliği korumak önemli. Fenerbahçe’nin, Beşiktaş önünde gerçek anlamda büyük bir başarı kazanması için rakibini yenerek şampiyonluk yarışının dışına itmesi gerekir.Cezalı Bilica’nın yokluğunda muhtemelen Önder oynayacaktır. Daum şimdiye kadar sıkıntı olunca göbekte sürekli Önder’e şans tanıdı. Lugano’nun yorgun dönecek olması tabii ki bir dezavantaj. Ayrıca Önder-Lugano ikilisi çok uyumlu bir ikili değil. Bu illa ki Beşiktaş derbisine de yansıyacak diye bir kural yok, ama Lugano-Bilica ikilisinin oturmuş olması yüzünden, bu durumu bir handikap olarak kabul edebiliriz. Bilica hava toplarında Önder’den daha iyi değil. Fakat Önder’e oranla daha sert ve topu geriden daha iyi oyuna sokuyor. Yine de Bilica, Fenerbahçe adına, “Keşke oynasaydı, yokluğu büyük problem olur” denecek bir isim değil.Kazım son maçlarda forvette verimli oldu. Daum’un istediği, sevdiği bir oyun tarzı var. Fakat olaya bir de şöyle bakmak lazım. Beşiktaş’ın stoperleri oyuna giren, orta sahaya destek veren oyuncular değil. En büyük sıkıntıyı da savunma arasına atılan toplarda yaşıyorlar. Rakip takımların araya oynadığı toplarda, genelde bir oyuncu geride kalarak ofsaytı bozuyor. Bu nedenle derbide Kazım değil, Güiza tercih edilmeli. Fakat en doğru kararı oyuncuların antrenmanlardaki durumuna göre takımın hocası verecektir.Kadıköy’de Galatasaray’ı yenen Fenerbahçe, İnönü’de Beşiktaş’ı da mağlup ederse şampiyonluk yarışında iki takım kalır. Bana göre yenilgi Beşiktaş’ı yarıştan tamamen koparır. Ligdeki son 5 maçını kazanan siyah-beyazlı takımın bu galibiyetleri anlamlı hale getirmesi için Fenerbahçe’yi de yenmesi lazım. Aksi halde bu galibiyetlerin bir anlamı kalmaz. Toparlanmaları da uzun sürer.Beşiktaş’ın düşüncesi rakibin geriden top yapmasını engelleyebilecek bir ön alan presi olmalıdır. Topun Alex’e gitmesini engelleyecek, Emre’yi dar alana mahkum edecek bir oyunTeknik Direktör Mustafa Denizli’nin planı ne olmalı? Bunu söyleyebilen kesinlikle söyleyebilecek birisi varsa, Mustafa Denizli’yi hiç tanımıyor demektir. Onun kafasında ne olduğunu bilmek mümkün değil. Hatta bunu bugün Mustafa Denizli’nin kendisinin bile tam olarak bildiğini düşünmüyorum.Kararı en erken maç sabahı verecektir. Verdiği karar çoğunlukla da tahmin edilenin çok dışında olur. Çünkü Denizli’nin en önemli taktiği şaşırtmak.Abartarak söylüyorum, “Denizli bu maçı kaybetmek istiyor. Çünkü planı başka! Şampiyonluk yolunun buradan geçtiğini düşünüyor” deseler şaşırmam. Bir bildiği vardır derim.Ancak “Fenerbahçe’yi nasıl yenebilirsiniz?” diye sorarsanız bunun cevabı geriden top yapmalarını engelleyebilecek bir ön alan presidir. Topun Alex’e gitmesini engelleyecek, Emre’yi dar alana mahkum edecek bir oyun. Tabii bunun için yüksek bir fizik hal ve geride geniş alanda savunma yapabilecek bir hat lazım. Aksi takdirde zorluk yaşamanız kaçınılmaz. Beşiktaş için de bu problem ortada duruyor.Bu maçta Rüştü kalede olacaktır. Korcan’a iş düşeceğini düşünmüyorum. Ancak beklenmedik bir durum olur da Korcan kaleye geçerse bu onun için büyük şans olur. Genç kaleciler ancak böyle büyük maçlarla camialara kendilerini kabul ettirip, bir gelecek kurabilirler. Korcan önündeki sağlam defansla bu işin altından kalkabilir. Ona bunun bir kâbus değil, rüyaya açılan bir kapı olduğunu anlatabilirlerse bu durumdan yararlanabilirler bile.Alex Fenerbahçe’nin oyun kurucusu değil iş bitiricisi. 85 dakika oyunda görünmeyip 2 asist 3 gol yapabilir. Bu tipte bir oyuncuya özel önlem almak demek, bir kişiyi kaybetmek demek. Onu ancak sıkı bir alan savunmasıyla durdurmak mümkündür. Ona, Avrupa’da adam adama yapan yok, ligde yapmayan yok. Hangi sahnede daha başarılı? Kararı siz verin.Detaya girersek: Fenerbahçe, Kazım’la yani santrforsuz 4-6-0’la oynarsa Alex gole ve rakip kaleye en yakın olan ekstra adama dönüşüyor. Ona özel bir adamı mesela Fink’i vermek, orta sahadan bir kişi eksilmek demek.Bu da geriden ve orta sahadan hücuma katılan oyuncular için ekstra alan anlamına geliyor. Dolayısıyla eğer Fenerbahçe santrforla oynarsa, ona adam adama vermek bir ölçüde anlaşılır, ama Kazım’la oynuyorsa bu bir dezavantaja dönüşebilir.Kazanmasa da futbol anlamında bitmez, ama taraftar-yönetim meselesini iyice alevlendirebilir. Bir Fenerbahçe galibiyeti ise geçici de olsa barışı sağlayabilir.