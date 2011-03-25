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Spor

FENERBAHÇE MENAJERLERDEN ŞİKAYETÇİ İSTANBUL (A.A)

25 Mart 2011 16:36

-FENERBAHÇE MENAJERLERDEN ŞİKAYETÇİ İSTANBUL (A.A) - 25.03.2011 - Fenerbahçe Kulübü, futbolcuları Lugano ve Gökhan Gönül ile ilgili transfer haberlerinin oyuncu menajerlerinden kaynaklandığını belirterek, menajerleri şikayet edeceğini açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bir süredir gazetelerde Lugano ve Gökhan Gönül'ün başka takımlara transfer olacaklarıyla ilgili haberler yer aldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi: ''İki futbolcumuz ile de sözleşmelerimiz devam etmektedir. Takımımızın şampiyonluk için kenetlendiği bir dönemde yapılan bu haberleri, huzur bozmaya yönelik olarak nitelendiriyoruz. Bu haberlerin kaynağı olan menajerler hakkında da ilgili mercilere gerekli şikayetlerde bulunacağımızın tüm kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz.'' 

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