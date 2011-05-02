-FENERBAHÇE MEDYADA DA ZİRVEDE İSTANBUL (A.A) - 02.05.2011 - Medya takip ajansı Interpress'in yaptığı araştırmaya göre, nisan ayında basında en çok yer bulan kulüp Fenerbahçe oldu. Interpress'ten yapılan açıklamaya göre, Nisan ayında yayımlanan bölgesel ve yerel 2 bine yakın gazete ve dergi incelenerek yapılan araştırma sonucunda Fenerbahçe, 7 bin 463 haberle gündeme geldi. Sarı-lacivertli takımla şampiyonluk için büyük bir çekişme içine giren Trabzonspor, 6 bin 570 haberle ikinci, Beşiktaş, 6 bin 133 haberle üçüncü, Galatasaray, 6 bin 14 haberle dördüncü sırada yer aldı. Bursaspor ise 5 bin 131 haberle medyada yer buldu. Nisan ayının en popüler futbolcusu, hakkında bin 120 haber yayımlanan Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaptanı Alex de Souza oldu. Beşiktaş'ın İspanyol yıldızı Guti Hernandez, hakkında çıkan bin 18 haberle ikinci, Portekizli santrfor Hugo Almeida ise 933 haberle üçüncü sırayı aldı. Beşiktaş'ın bir diğer Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma 808 haberle dördüncü olurken, Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan ise 771 haberle beşinci sırada yer aldı. Kulüp başkanları sıralamasında ise Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Adnan Polat, 901 haberle yazılı basında en çok ismi geçen kulüp başkanı oldu. İkinci sırayı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 689 haberle aldı. Trabzonspor Başkanı Sadri Şener 469 haberle üçüncü, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören de 390 haberle dördüncü sırada yer aldı.