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Spor

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 8'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek

07 Ekim 2018 20:21

İSTANBUL, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 8\'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir\'i konuk edecek. Ülker Stadyumu\'nda başlayacak mücadele saat 18:00\'da başlayacak. Maçı Ali Palabıyık yönetirken yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstlenecek.
Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir\'in 11\'leri şu şekilde;
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Reyes, Jailson, Eljif Elmas, Ayew, Frey, Slimani
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor

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