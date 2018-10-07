Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 8\'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir\'i konuk edecek. Ülker Stadyumu\'nda başlayacak mücadele saat 18:00\'da başlayacak. Maçı Ali Palabıyık yönetirken yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstlenecek.

Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir\'in 11\'leri şu şekilde;

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Reyes, Jailson, Eljif Elmas, Ayew, Frey, Slimani

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Manuel da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor