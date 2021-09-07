Fenerbahçe, Marcelo için teklif yaptı

Transfer döneminin son günlerini hareketli geçiren Fenerbahçe, sol bek için Real Madrid'den ayrılması gündeme gelen Marcelo için teklif yaptı.

Sarı-Lacivertli kurmaylar Real Madrid'den ayrılması gündeme gelen 33 yaşındaki Marcelo için İspanyol kulübüne ve oyuncunun menajerine teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Real Madrid yönetiminin Fenerbahçe'nin bu teklifini değerlendirmeye aldığı ve en kısa sürede dönüş yapacakları öğrenildi. Olumlu cevap gelirse transfer sezonu bir dünya starı ile tamamlanacak.

Fenerbahçe yönetimi daha önce temas kurduğu sol bek adaylarıyla olan temaslarını da devam ediyor. Bugün ya da yarın Fenerbahçe'nin yeni sol beki kesinlik kazanmış olacak.