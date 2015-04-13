Fenerbahçe maçlara çıkacak mı?

Deplasman sonrasında Rize'den Trabzon Havalimanı'na giden takım otobüsüne yapılan saldırının ardından, "Failler bulunana kadar sahaya çıkmayacaklarını" açıklayan Fenerbahçe yönetimi, perşembe günü oynanması planlanan Mersin İdmanyurdu maçı öncesinde nasıl bir yol izleneceği konusunda Divan Kurulu'nun fikrini alacak. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası çeyrek final maçına çıkıp çıkmayacağı, Divan Kurulu ile yapılacak toplantının ardından belli olacak.

4 Nisan'da düzenlenen silahlı saldırının ardından iki zanlı gözaltına alınmış ancak olayın yaşandığı yere yakın bir bölgede bulunan tüfekteki parmak izinin uyuşmaması üzerine zanlılar serbest bırakılmıştı. Takım otobüsüne düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.