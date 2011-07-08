T24 LogoT24 Logo
Spor

FENERBAHÇE MAÇININ BİLETLERİ 13 TEMMUZDA SATIŞTA İSTANBUL (A.A)

08 Temmuz 2011 22:08

-FENERBAHÇE MAÇININ BİLETLERİ 13 TEMMUZDA SATIŞTA İSTANBUL (A.A) - 08.07.2011 - Fenerbahçe'nin Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile yapacağı özel maçın biletleri 13 Temmuz Çarşamba günü satışa sunulacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 21 Temmuz Perşembe günü yapılacak Shakhtar Donetsk maçının biletleri 13 Temmuz Çarşamba günü kongre üyeleri, 14 Temmuz Perşembe günü Taraftar Kart ve faturalı Fenercell sahipleri için satışta olacak, 15 Temmuz Cuma gününden itibaren ise genel satışa başlanacak. Kongre üyeleri, Fenerbahçe Premium Kart ve Platinium Kart sahiplerinin 5, Gold Kart sahiplerinin 3, Klasik Kart sahipleri ile faturalı Fenercell kullanıcılarının 1 adet alabileceği biletlerin satış fiyatları ise şöyle: Türk Telekom ve Migros Tribünü.: 15 TL Maraton-Fenerium Üst H-I Blok..: 50 TL Maraton-Fenerium Üst C-D-F-G...: 50 TL Maraton-Fenerium Alt G Blok....: 110 TL Fenerium Alt B nesine.com blok.: 150 TL Fenerium Alt F nesine.com blok.: 150 TL Maraton-Fenerium Alt C-E Blok..: 180 TL Fenerium Alt D Ford Blok.......: 205 TL Sarı ve Lacivert Tribün........: 90 TL

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24