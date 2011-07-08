-FENERBAHÇE MAÇININ BİLETLERİ 13 TEMMUZDA SATIŞTA İSTANBUL (A.A) - 08.07.2011 - Fenerbahçe'nin Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile yapacağı özel maçın biletleri 13 Temmuz Çarşamba günü satışa sunulacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 21 Temmuz Perşembe günü yapılacak Shakhtar Donetsk maçının biletleri 13 Temmuz Çarşamba günü kongre üyeleri, 14 Temmuz Perşembe günü Taraftar Kart ve faturalı Fenercell sahipleri için satışta olacak, 15 Temmuz Cuma gününden itibaren ise genel satışa başlanacak. Kongre üyeleri, Fenerbahçe Premium Kart ve Platinium Kart sahiplerinin 5, Gold Kart sahiplerinin 3, Klasik Kart sahipleri ile faturalı Fenercell kullanıcılarının 1 adet alabileceği biletlerin satış fiyatları ise şöyle: Türk Telekom ve Migros Tribünü.: 15 TL Maraton-Fenerium Üst H-I Blok..: 50 TL Maraton-Fenerium Üst C-D-F-G...: 50 TL Maraton-Fenerium Alt G Blok....: 110 TL Fenerium Alt B nesine.com blok.: 150 TL Fenerium Alt F nesine.com blok.: 150 TL Maraton-Fenerium Alt C-E Blok..: 180 TL Fenerium Alt D Ford Blok.......: 205 TL Sarı ve Lacivert Tribün........: 90 TL