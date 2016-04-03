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Fenerbahçe maçında Kadıköy’de olağanüstü hâl

Stada gelen taraftarlar ve çantaları kurulan barikatlarda tek tek arandı

03 Nisan 2016 21:55

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında oynanan maça saatler kala, stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Passolig kartı olmayan kişiler stad çevresine yaklaştırılmadı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, İstanbul Valiliği tarafından alınan önlemler gereği maç günü bazı statların çevresindeki yollar kapatılacak ve maç bitiminden 1 saat sonrasına kadar o şekilde kalacaktı. Bunun ilk örneği bu akşam Ülker Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan Fenerbahçe-Osmanlıspor maçı ile başladı.

Fenerbahçe-Osmanlıspor maçı öncesindeyse güvenlik güçleri stat çevresini ablukaya almış durumdaydı. Saat 15.00’ten itibaren stada çıkan bütün yollar trafiğe kapatılırken tribünlerde e-bilet uygulamasının aracı Passolig kartı olamayan kişiler stat çevresine yaklaştırılmadı.

Stada gelen taraftarlar ve çantaları kurulan barikatlarda tek tek arandı. 

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