-FENERBAHÇE MAÇ FAZLASIYLA LİDER İSTANBUL (A.A) - 26.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Fenerbahçe, puanını 51'e yükselterek, maç fazlasıyla lider oldu. Ligde 23. hafta mücadelesinde Kadıköy'de Kasımpaşa'yı konuk eden sarı-lacivertliler aldıkları galibiyetle haftaya lider giren 50 puanlı Trabzonspor'un önüne geçerek, geçen hafta olduğu gibi yine maç fazlasıyla lider oldu. Kasımpaşa galibiyetiyle bu sezon ligde 16. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, bu sezon sahasındaki yenilmezliğini de sürdürdü. İç sahadaki 12 maçta 10 galibiyet alan Fenerbahçe, 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibin Kasımpaşa karşısında aldığı sonuçla mutlu olan taraftarlar, karşılaşmanın son 10 dakikasında her futbolcu için ayrı ayrı tezahürat yaptı. Teknik direktör Aykut Kocaman'a da sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, ''Sen bizim kocaman gururumuzsun'' şeklinde tempo tuttu. -ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET- İkinci yarıdaki çıkışıyla şampiyonluk mücadelesini takılmadan sürdüren Fenerbahçe, teknik direktörü Aykut Kocaman yönetiminde ligde üst üste 7. maçından da galibiyetle ayrıldı. Ligin 17. haftasındaki Sivasspor maçından bu yana kazanan Fenerbahçe'nin galibiyet serisi şöyle: 17. hafta Fenerbahçe-Sivasspor...............: 1 - 0 18. hafta Medical Park Antalyaspor-Fenerbahçe: 0 - 1 19. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor.............: 2 - 0 20. hafta Manisaspor-Fenerbahçe..............: 1 - 3 21. hafta Fenerbahçe-Kayserispor.............: 2 - 0 22. hafta Beşiktaş-Fenerbahçe................: 2 - 4 23. hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa...............: 2 - 0 -ALEX VARSA SORUN YOK- Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 4-2 yendiği derbi maçta hat-trick yaparak galibiyetin mimarı olan kaptan Alex, Kasımpaşa maçının da adeta kurtarıcısı oldu. Sarı-lacivertlilerin hızlı başladığı, ancak daha sonra duraksadığı ilk yarıdaki mücadelede, tribünlerin yoğun bir şekilde ''Gol'' tezahüratları yaptığı bölümde Brezilyalı futbolcu frikik atışından takımına golü getirdi. Emre'nin düşürüldüğü pozisyonda 32. dakikada atışı kullanan Alex, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek, Fenerbahçe'ye maçta 1-0 üstünlüğü getirdi. Bu sezon ikinci frikik golünü atan Alex, 17. haftada Kadıköy'deki Sivasspor maçını da attığı frikik golüyle Fenerbahçe'ye 1-0 kazandırmıştı. Alex attığı bu golle ligde gol sayısını 17'ye yükselterek ''Gol Krallığı'' yarışında bir adım daha ilerledi. -KOCAMAN REKORUNU GELİŞTİRİYOR- Fenerbahçe'nin üst üste elde ettiği galibiyetlerle aynı zamanda teknik direktörü Aykut Kocaman da kariyer rekorunu geliştiriyor. Beşiktaş derbisinde aldıkları galibiyetle teknik adamlık kariyerinde ilk kez üst üste takımıyla 6 maçtan galibiyetle ayrılan Kocaman, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle rekorunu 7 maça taşıdı. Kocaman 2000-2001 sezonunda İstanbulspor'da başladığı teknik adamlık kariyerinde Malatyaspor, Konyaspor ve Ankaraspor'da çalıştıktan sonra son olarak Fenerbahçe'de görev yapıyor. -DİA 2. GOLÜNÜ ATTI- Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Issiar Dia, Kasımpaşa maçında attığı golle bu sezon ligde 2. golünü kaydetti. Ligin 20. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Manisaspor'u 3-1 yendiği maçta ilk golünü atan Dia, Kasımpaşa mücadelesinde 2. golüne ulaştı. -KASIMPAŞA PENALTI KAÇIRDI- Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında 44. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. Yobo'nun ceza alanı içinde elle oynadığı pozisyonda kazanılan penaltı atışını kullanan Varela'nın vuruşunda, kalesinde dikkatli olan Volkan, doğru köşeyi bularak topu kurtardı. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçta da Kasımpaşa'yı 6-2 yenmişti. -EZELELİ RAKİPLERE GÖNDERMELER- Galibiyetin sevincini yaşayan sarı-lacivertliler, son dakikalarda Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'e gönderme yaparak, ''Yeter Yıldırım Demirören Yeter'' şeklinde tezahürat yaptı. Taraftarlar, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenilen Galatasaray için de ''Kümede kal Galatasaray'' tezahüratları yaptılar. Diğer yandan, 86. dakikada sakatlanan Selçuk sahayı sedye ile terk etti.