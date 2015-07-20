Fenerbahçe loca almak isteyen Reza Zarrab'ı reddetmiş

17-25 Aralık soruşturmalarının kilit ismi olarak gösterilen işadamı Reza Zarrab’ın Fenerbahçe’den loca almak istediği ancak reddedildiği belirtildi. Beşiktaş Kulübü’nden 1.3 milyon TL’ye loca satın alan, Trabzonspor Kulübü’ne teberru yolu ile 2.5 milyon dolar bağışlayan ve kulübe kredi kolaylığı sağlayan Reza Zarrab’ın o günlerde Fenerbahçe Kulübü ile de yakınlaşmak istediği öne sürüldü. Aracılar vasıtası ile Sarı-Lacivertli Kulüp’ten loca satın almak isteyen Zarrab’a bir kulüp yöneticisinin “Bizim localarımız 2-3 yıllık sözleşmeli, elimizde boş loca yok, yüzlerce iş adamı da sırada, size loca satamayız” yanıtını verdiği belirlendi. Zarrab’ın, bu gelişmeler üzerine sinirlenerek, bazı loca sahiplerine ‘hava parası’ teklif ettiği, ancak olumsuz yanıt aldığı belirtildi.

Arif Kızılyalın’ın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, Reza Zarrab, bu olay sonrası Trabzonspor ile iyice yakınlaştı. Fenerbahçe’de görev alan ancak adının açıklanmasını istemeyen bir yönetici de olayı doğrularken, “Kulağıma geldi, ancak, loca satışı ve veya kiralama olmadığı için konunun üzerine gitmedik. İşin ayrıntılarını bilemiyorum” ifadesini kullandı.

Mersin ilgisi

Reza Zarrab, dönemin Bakanı Zafer Çağlayan aracılığı ile Mersin İdman Yurdu’na da destek olmuş, bununla da kalmayıp 2013 Mersin Akdeniz Oyunları’na 750 bin dolarlık organizasyon yardımında bulunduğu öne sürülmüştü. Ancak bu 750 bin doların hangi kaynaklarda harcandığı ve ne şekilde faturalandırıldığı bilinmiyor.