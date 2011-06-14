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Spor

FENERBAHÇE LİSANS SERTİFİKASINI ALDI İSTANBUL (A.A)

14 Haziran 2011 21:26

-FENERBAHÇE LİSANS SERTİFİKASINI ALDI İSTANBUL (A.A) - 14.06.2011 - Fenerbahçe, 2011-2012 sezonu için Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) tarafından verilen Kulüp Lisans Sertifikasını aldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, üzerinde TFF Başkanı Mahmut Özgener ve TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan'ın imzalarının bulunduğu 2011-2012 sezonu Kulüp Lisansı Sertifikasının, TFF Genel Sekreterliğinin ilgili yazısıyla birlikte gönderildiği kaydedildi. TFF Genel Sekreter Vekili Ali Parlak imzası ile gönderilen yazıda, ''6 Mayıs 2011 tarihli Kulüp Lisans Kurulu kararı neticesinde, kulübünüz lisans almaya hak kazanmıştır'' ifadesinin yer aldığı vurgulandı.

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