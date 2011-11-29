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Spor

Fenerbahçe liderliğini sürdürdü ANKARA (A.A)

29 Kasım 2011 00:48

-Fenerbahçe liderliğini sürdürdü ANKARA (A.A) - 28.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında, deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Ankara deplasmanından golsüz beraberlikle 1 puanla dönen sarı-lacivertliler 25 puanla ilk sıradaki yerini korurken, Gençlerbirliği 11. sırada yer aldı. Haftanın derbi maçında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenen Beşiktaş, 21 puan ve averajla 5. sıraya yükseldi. Maçı 77. dakikada penaltıdan Quaresma'nın attığı golle kazanan Beşiktaş'ta Quaresma, sezonun ilk golünü Trabzonspor karşısında kaydetti. Trabzonspor bu sonuçla 1 basamak gerileyerek 6. sırada yer aldı. Ligde 12. haftada şampiyonluğun iddialı ekiplerinden Galatasaray, sahasında Sivasspor'u 2-1 yendi. Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Engin Baytar ve Milan Baros (penaltıdan), Sivasspor'un golünü Erman attı. Galatasaray'da Engin ve Elmander kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Eskişehirspor'un sahasında son sıradaki Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiği 12. haftada Manisaspor, sahasında Kayserispor'u 1-0 yenerek iyi gidişini sürdürdü. Böylece son 8 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Manisaspor, 22 puan ve averajla 3. sıraya yükselerek iddiasını sürdürdü. Ligin iddialı takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyespor da sahasında, Gaziantepspor'u 3-1 yendi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, bu galibiyetle puanını 21'e çıkardı ve 4. sırada yer aldı. Haftanın son maçında Kardemir Karabükspor, Bursaspor'u ağırladı, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki karşılaşmayı Kardemir Karabükspor 3-1 kazandı. Bursaspor bu mağlubiyetle 16 puanla 10. sırada kaldı. Kardemir Karabükspor ise 11 puanla 15'inci sıraya yükseldi. 12. haftada Samsunspor, sahasında Medical Park Antalyaspor'u, Mersin İdmanyurdu ise deplasmanda Orduspor'u 1-0'lık skorla yendi. Ligin 12. haftasında 9 maçta 20 gol atıldı. 6 maçı evsahibi ekipler kazanırken, 2 takım deplasmanda galip geldi ve 1 karşılaşma berabere sonuçlandı.  Gol krallığı yarışmasında Trabzonsporlu Burak 13 golle liderliğini sürdürdü. 7 golü bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Webo ve 6 golü bulunan Mersin İdmanyurdu'ndan Nobre, Burak'ı izledi. Spor Toto Süper Lig'de 12. haftada alınan sonuçlar ve son puan durumu şöyle: /* -Maç sonuçları- Gençlerbirliği-Fenerbahçe..............................( 0 - 0 ) Samsunspor-Medical Park Antalyaspor....................( 1 - 0 ) Orduspor-Mersin İdmanyurdu.............................( 0 - 1 ) Galatasaray-Sivasspor..................................( 2 - 1 ) İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantepspor.........( 3 - 1 ) Eskişehirspor-Ankaragücü...............................( 3 - 2 ) Manisaspor-Kayserispor.................................( 1 - 0 ) Trabzonspor-Beşiktaş...................................( 0 - 1 ) Kardemir Karabükspor-Bursaspor.........................( 3 - 1 ) -Puan durumu- Takımlar                             O   G   B   M   A   Y   AV    P ---------------------------------------------------------------------- 1. FENERBAHÇE                        12  7   4   1   16   9   7    25 2. GALATASARAY                       12  6   4   2   17  10   7    22 3. MANİSASPOR                        12  6   4   2   13   8   5    22 4. BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR               12  6   3   3   19  13   6    21 5. BEŞİKTAŞ                          12  6   3   3   16  13   3    21 6. TRABZONSPOR                       12  5   5   2   17  12   5    20 7. MERSİN İDMANYURDU                 12  5   3   4   14  13   1    18 8. ORDUSPOR                          12  4   5   3   10   8   2    17 9. ESKİŞEHİRSPOR                     12  5   2   5   15  15   0    17 10. BURSASPOR                        12  4   4   4   16  13   3    16 11. GENÇLERBİRLİĞİ                   12  4   4   4   15  17  -2    16 12. SİVASSPOR                        12  4   3   5   16  21  -5    15 13. KAYSERİSPOR                      12  4   1   7   14  16  -2    13 14. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR         12  3   4   5   10  14  -4    13 15. KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR        12  3   2   7   14  17  -3    11 16. SAMSUNSPOR                       12  2   5   5    9  15  -6    11 17. GAZİANTEPSPOR                    12  2   4   6   11  15  -4    10 18. ANKARAGÜCÜ                       12  1   2   9   13  26 -13     5 */ 13. haftanın maç programı: 2 Aralık Cuma Sivasspor-Trabzonspor 3 Aralık Cumartesi Gaziantepspor-Samsunspor, Gençlerbirliği-Galatasaray, Fenerbahçe-Ankaragücü 4 Aralık Pazar Medical Park Antalyaspor-Kardemir Karabükspor, Kayserispor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Mersin İdmanyurdu-Manisaspor, Bursaspor-Eskişehirspor 5 Aralık Pazartesi Beşiktaş-Orduspor

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