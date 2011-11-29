-Fenerbahçe liderliğini sürdürdü ANKARA (A.A) - 28.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında, deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü. Ankara deplasmanından golsüz beraberlikle 1 puanla dönen sarı-lacivertliler 25 puanla ilk sıradaki yerini korurken, Gençlerbirliği 11. sırada yer aldı. Haftanın derbi maçında deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenen Beşiktaş, 21 puan ve averajla 5. sıraya yükseldi. Maçı 77. dakikada penaltıdan Quaresma'nın attığı golle kazanan Beşiktaş'ta Quaresma, sezonun ilk golünü Trabzonspor karşısında kaydetti. Trabzonspor bu sonuçla 1 basamak gerileyerek 6. sırada yer aldı. Ligde 12. haftada şampiyonluğun iddialı ekiplerinden Galatasaray, sahasında Sivasspor'u 2-1 yendi. Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Engin Baytar ve Milan Baros (penaltıdan), Sivasspor'un golünü Erman attı. Galatasaray'da Engin ve Elmander kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Eskişehirspor'un sahasında son sıradaki Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiği 12. haftada Manisaspor, sahasında Kayserispor'u 1-0 yenerek iyi gidişini sürdürdü. Böylece son 8 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Manisaspor, 22 puan ve averajla 3. sıraya yükselerek iddiasını sürdürdü. Ligin iddialı takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyespor da sahasında, Gaziantepspor'u 3-1 yendi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, bu galibiyetle puanını 21'e çıkardı ve 4. sırada yer aldı. Haftanın son maçında Kardemir Karabükspor, Bursaspor'u ağırladı, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki karşılaşmayı Kardemir Karabükspor 3-1 kazandı. Bursaspor bu mağlubiyetle 16 puanla 10. sırada kaldı. Kardemir Karabükspor ise 11 puanla 15'inci sıraya yükseldi. 12. haftada Samsunspor, sahasında Medical Park Antalyaspor'u, Mersin İdmanyurdu ise deplasmanda Orduspor'u 1-0'lık skorla yendi. Ligin 12. haftasında 9 maçta 20 gol atıldı. 6 maçı evsahibi ekipler kazanırken, 2 takım deplasmanda galip geldi ve 1 karşılaşma berabere sonuçlandı. Gol krallığı yarışmasında Trabzonsporlu Burak 13 golle liderliğini sürdürdü. 7 golü bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Webo ve 6 golü bulunan Mersin İdmanyurdu'ndan Nobre, Burak'ı izledi. Spor Toto Süper Lig'de 12. haftada alınan sonuçlar ve son puan durumu şöyle: /* -Maç sonuçları- Gençlerbirliği-Fenerbahçe..............................( 0 - 0 ) Samsunspor-Medical Park Antalyaspor....................( 1 - 0 ) Orduspor-Mersin İdmanyurdu.............................( 0 - 1 ) Galatasaray-Sivasspor..................................( 2 - 1 ) İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantepspor.........( 3 - 1 ) Eskişehirspor-Ankaragücü...............................( 3 - 2 ) Manisaspor-Kayserispor.................................( 1 - 0 ) Trabzonspor-Beşiktaş...................................( 0 - 1 ) Kardemir Karabükspor-Bursaspor.........................( 3 - 1 ) -Puan durumu- Takımlar O G B M A Y AV P ---------------------------------------------------------------------- 1. FENERBAHÇE 12 7 4 1 16 9 7 25 2. GALATASARAY 12 6 4 2 17 10 7 22 3. MANİSASPOR 12 6 4 2 13 8 5 22 4. BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 12 6 3 3 19 13 6 21 5. BEŞİKTAŞ 12 6 3 3 16 13 3 21 6. TRABZONSPOR 12 5 5 2 17 12 5 20 7. MERSİN İDMANYURDU 12 5 3 4 14 13 1 18 8. ORDUSPOR 12 4 5 3 10 8 2 17 9. ESKİŞEHİRSPOR 12 5 2 5 15 15 0 17 10. BURSASPOR 12 4 4 4 16 13 3 16 11. GENÇLERBİRLİĞİ 12 4 4 4 15 17 -2 16 12. SİVASSPOR 12 4 3 5 16 21 -5 15 13. KAYSERİSPOR 12 4 1 7 14 16 -2 13 14. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 12 3 4 5 10 14 -4 13 15. KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 12 3 2 7 14 17 -3 11 16. SAMSUNSPOR 12 2 5 5 9 15 -6 11 17. GAZİANTEPSPOR 12 2 4 6 11 15 -4 10 18. ANKARAGÜCÜ 12 1 2 9 13 26 -13 5 */ 13. haftanın maç programı: 2 Aralık Cuma Sivasspor-Trabzonspor 3 Aralık Cumartesi Gaziantepspor-Samsunspor, Gençlerbirliği-Galatasaray, Fenerbahçe-Ankaragücü 4 Aralık Pazar Medical Park Antalyaspor-Kardemir Karabükspor, Kayserispor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Mersin İdmanyurdu-Manisaspor, Bursaspor-Eskişehirspor 5 Aralık Pazartesi Beşiktaş-Orduspor