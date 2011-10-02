-Fenerbahçe liderliğe yükseldi İSTANBUL (A.A) - 01.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 4-2 yenen Fenerbahçe, puanını 13'e yükselterek lider oldu. Ligde 5. haftaya İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile aynı puana sahip (10) ancak averajla ikinci sırada giren sarı-lacivertli ekip, rakibini 4-2 yenerek liderliği eline aldı. Fenerbahçe bu galibiyetle ligin ilk 5 haftalık bölümünü 4 galibiyet ve 1 beraberlikle ve 13 puanla yenilgisiz geride bıraktı. Karşılaşmanın ardından futbolcular tribünlerin çağrısı üzerine el ele tutuşarak tribünleri selamladı. Takım, tek tek kendilerini çağıran tribünlere giderek galibiyet coşkusunu taraftarlarla paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise iyi başladığı, ilk 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde ettiği 2011-2012 sezonunda ilk mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında aldı. Ligde 5 haftalık periyotta İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un da yenilmesiyle tek namağlup takım Fenerbahçe kaldı. -Fenerbahçe ikinci yarıya değişikliklerle başladı- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ilk yarıda sahaya sürdüğü 11 kişilik kadrodan beklediği verimi alamayınca, ikinci yarıda 2 değişiklikle takımını sahaya sürdü. Sarı-lacivertli takımda ikinci yarıda Orhan Şam ve Semih Şentürk'ün yerine Sezer Öztürk ve Bienvenu görev yaptı. Savunmanın sağındaki Orhan Şam'ı oyundan alan Kocaman, ilk yarıda orta alanın sağında görev alan Gökhan Gönül'ü sağ beke çekti. Orta alanda görev alan Mehmet Topuz ikinci yarıda orta alanın sağına kaydırılırken, orta alanda Cristian'ın yanında Sezer, forvette de Semih'in yerine Bienvenu forma giydi. -Değişiklik golleri beraberinde getirdi- Karşılaşmanın ikinci yarısına 2 oyuncu değişikliğiyle başlayan Fenerbahçe, 47. dakikada bulduğu golle maçta 1-0 öne geçti. Maçta temposunu düşürmeyen Fenerbahçe karşılaşmanın 59. dakikasında bu kez kaptan Alex'in ayağından bulduğu golle maçta 2-0 öne geçti. İlk yarıya göre çok farklı bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, 70. dakikada ise Gökhan Gönül'ün golüyle 3-0'lık üstünlük sağladı. Sarı-lacivertli ekibin 4. golü de 90+2. dakikada Cristian'ın ayağından geldi. Son dakikalarda temposu düşen Fenerbahçe karşısında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un gollerini 79. ve 86. dakikalarda Webo kaydetti. -Alex ve Stoch iş başında- Fenerbahçe'nin, geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında Kadıköy'de 31. haftada aldığı 2-0'lık galibiyette golleri atan Stoch ve Alex bu sezonki maçta da boş geçmedi. Sarı-lacivertli ekibin geçen sezonki maçında ilk yarıda 2. dakikada golünü atan Stoch, bu akşam ikinci yarının 2. dakikasında (47. dakika) golle buluşurken, geçen sezon 31. haftadaki maçta 45. dakikada gol atan Alex, bu akşamki mücadelede 59. dakikada meşin yuvarlağı filelere gönderdi. -Stoch ve Gökhan Gönül golle başladı- Bu sezon ligde ilk kez bir maçta forma giyme şansı yakalayan Stoch ile sakatlığının ardından ilk kez forma giyen Gökhan Gönül, lig mücadelesine golle başladılar. Sezonun ilk 4 haftasında 18 kişilik kadrolarda yedekler arasında bulunan Slovak futbolcu, teknik direktör Kocaman'ın verdiği şansı iyi kullanarak takıma adına bir gol kaydetti. Sakatlığı nedeniyle ilk 4 maçta kadronun dışında kalan Gökhan Gönül ise bu sezon sarı-lacivertli formayı giydiği ilk maçta golle buluştu. Stoch karşılaşmanın 80. dakikasında tribünlerin alkışları arasında yerini Caner'e bıraktı. -Şike iddialarına yönelik soruşturma protesto edildi- Fenerbahçeli taraftarlar şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma sürecinde yaşadıkları sıkıntılı günleri, tribünlerde yaptıkları tezahüratlarla protesto etti. Maçta ikinci yarıya iyi başlayan sarı-lacivertli takımın art arda bulduğu gollerden sonra tribünlerden, ''Bu maçta şike var soruşturma açılsın'', ''Şike, Şike, Şike'', ''Savcılık uyuma bu maçta şike var'' şeklinde tempo tuttu.