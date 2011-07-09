Fenerbahçe lehine şike yapılan maçların görüşmeleri

T24 - Şike soruşturması dosyasında, Süper Lig’deki 14 maçta yapılan şike organizasyonları tek tek yer aldı. Dosyada, başta Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere kulüp yöneticileri, menajerler, futbolcular ve spor adamlarının yer aldığı ‘maçlarda Fenerbahçe lehine şike yapılması’ eylemleri detaylı şekilde yer aldı.



Milliyet gazetesinin haberine göre; İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk’in koordinesinde başlatılan şike soruşturması dosyasında, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın, eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mahmut Özgener ile olan ilişkisi ve federasyon nezdindeki etkinliği sayesinde takımının maçlarında hakem ayarlamasının yanında, gerek teknik direktörler, gerekse futbolculara ulaşarak şike yaptığı iddia edildi.



Yıldırım’ın, Fenerbahçe’nin oynayacağı maçlar için stat ve tesisler sorumlusu İlhan Ekşioğlu’na talimatlar verdiği, şike için ödenecek paraları kulübün mali işler sorumlusu Tamer Yelkovan’ın ayarladığı ve ödenen paraların hesabını tutarak resmiyet kazandırdığı öne sürüldü.

Kötü oynayacak futbolcunun şifresi: Şirkete alınacak işçi



Ekşioğlu’nun futbolcu ve teknik adamlarla bire bir görüşmediği, menajerler Doğan Ercan, Mehmet Şen, Ali Kıratlı ve Yusuf Turanlı aracılığıyla iletişim kurduğu belirlendi. Yapılan tespitlerde, spor adamlarının, kötü oynamalarını istedikleri futbolcular hakkında yaptıkları telefon görüşmelerinde “şirkete alınacak işçi” şifresini kullandıkları saptandı.



Ayrıca, adı geçen kişilerin kimi zaman cep telefonları yerine sabit hatlardan görüşmelerini gerçekleştirdiği ve böylece teknik takibe karşı önlem almaya çalıştıkları anlaşıldı.



‘İnşallah yağmur yağar da ekinler çıkar yani'

Yıldırım - Ekşioğlu görüşmesi (2 Mart 2011)

Yıldırım: Nedir vaziyet?

Ekşioğlu: Vaziyet gayet iyi, dediğin gibi, yani hepsi iyi başkanım, “Üç tarlayı da sürdük” yani inşallah yağmur da yağar, ekinler çıkar yani.

Yıldırım: Yalnız bunlar tabii Trabzon çok şey oldu, çok panikteler. Bugün Süleyman’la konuştum, sesi ölü evi gibi.

Söz konusu telefon görüşmesiyle ilgili polisçe yapılan analizlerde, “üç tarla” tanımlamasının, 4 Mart’taki Kayserispor - Manisaspor, 6 Mart’taki Bursaspor - İBB ve 7 Mart’taki Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçları olduğu anlaşıldı.



1- ‘BOL ŞUT ÇEKİN HA!’

SİVASSPOR-FENERBAHÇE (3-4)

22.05.2011

- Maç öncesi başkan Yıldırım ile yakın ilişkide olduğu Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz ile Bülent İşçen aracılığıyla görüşme ayarlamayı tercih etti. Bu görüşme sırasında takip edildiklerini düşünerek buluştukları yerde bulunan bazı araçlar üzerinde araştırma yaptı. Görüşme sonunda Yıldırım, Odyakmaz’a takip edilmiş olma olasılığı nedeniyle “Bir şey olursa öyle..biletlerle ilgili konuştuk” dedi. Yıldırım, Odyakmaz ile bağlantısını kuran İşçen’e telefonda “Belli etmeden yardım etsinler tamam mı?” dedi.

- Bu görüşmeleri yeterli bulmayan Yıldırım, Odyakmaz’ın bilgisi olmadan Sivaslı yönetici Ahmet Çelebi aracılığıyla menajer Yusuf Turanlı görüştü. Turanlı, Sivassporlu kaleci Korcan Çelikay ile görüşüp şike konusunda anlaşmaya vardı. Maçta kaleci Çelikay elinden kaçırdığı top ile hatalı gol yedi. Hatta FB’li Ekşioğlu telefon konuşmasında “Bol şut ha!” diyerek futbolcuların kaleye bol şut çekmelerini söyledi.

- Sivassporlu yönetici Çelebi, futbolcu Mehmet Yıldız ile şike konusunda görüşme yaptı.



2- EMRE BELÖZOĞLU’NUN MESAJI DA DOSYADA

FENERBAHÇE-ANKARAGÜCÜ (6-0)

15.05.2011

- Yıldırım’ın talimatıyla Fenerbahçeli eski futbolcular Cemil Turan ve Yavuz Ağırgöl ile masör Mehmet Yenice, Ekşioğlu’ndan aldıkları para ile şike faaliyetlerini takip etti.

- Kasımpaşasporlu kaleci Murat Şahin ile Ankaragücülü futbolculara ulaşması için görüşüldü, ancak Şahin bu teklifi kabul etmedi.

- Ekşioğlu’nca zanlılara verilen 400 bin dolar şike parasının 100 bin dolarlık kısmı yapılan fiziki takip çalışmalarında zanlıların üzerindeyken gizli kamera ile görüntülendi.

- Ayrıca, İşçen, Başak ve menajer Turanlı, menajer Ümit Aydın ile görüştü. Aydın, şike amaçlı Ankaragücülü futbolcu Uğur Uçar’a teklifte bulundu, ancak Uçar kabul etmedi. Aydın, daha sonra Serdar Özkan ve Muhammed Türkmen ile görüştü. Ama bu futbolcular maçta oynamadı.

- Avukat Sami Dinç, maç günün sabahında Ankaragücü kalecisi Stefan Senecky’nin menajeri Milan Lednicky ile şike amacıyla kaldığı otelde görüştü. Kaleci Senecky, maçın 28. dakikasında kırmızı kart görüp maçı bıraktı.

- Ankaragücü futbolcusu Kağan Söylemezgiller’e menajer Ahmet Bulut’un ortağı Ekrem Okumuş’un telefonundan FB’li futbolcu Emre Belözoğlu’nun maçta fazla zorlanmaması, kendisini FB’ye transfer ettirebileceğini belirten bir mesaj atıldı.

3- ŞİFRE: UÇAK BİLETİ ALDIN MI?

TRABZONSPOR - İBB (3-1)

15.05.2011

- Bu maçta İBB’li futbolcular ile teşvik konusunda anlaşıldığı öne sürüldü. Karşılaşmayla ilgili iddialar şöyle: Yıldırım’ın talimatıyla Ekşioğlu ve Bülent İşçen görüşmeleri takip etti. Abdullah Başak aracılığıyla ile menajer Yusuf Turanlı İBB’li futbolcular İbrahim Akın ve İskender Alın ile görüşülüp teşvik için anlaşmaya varıldı. Zanlılar arasındaki telefon görüşmelerinde 7 futbolcuyla anlaşılması kastedilerek, “7 uçak bileti aldın mı?” şifresi kullanıldı. İBB’de oynayan diğer futbolcular ile İbrahim Akın üzerinden görüşüldüğü anlaşıldı.

- Yusuf Turanlı, Akın’dan kaleci ile de görüşmesini istedi, ancak kaleci Trabzonlu olduğu için görüşme yapılamadı.

4- SERDAR’A KART ÖNLEMİ

GENÇLERBİRLİĞİ- FENERBAHÇE (2-4)

03.07.2011

- Başkan Yıldırım, bu maç için İlhan Ekşioğlu’na talimat verdi ve kendisi de birebir Mehmet Şen ile görüştü. Doğan Ercan, Mehmet Şen ve Ali Kıratlı aracılığıyla GB kalecisi Serdar Kulbilge, yardımcısı antrenör Cengiz Demirel, futbolcular Serkan Çalık, Labinot Harbuzi, Hurşut Meriç ve Aykut Demir’e ulaşıldı. Doğan Ercan, maç günü bizzat İlhan Cavcav’ı ziyaret etti.

- Kaleci Serdar’ın 3 sarı kartı olması nedeniyle, bir önceki maç olan Ankaragücü - Gençlerbirliği maçında sarı kart görmemesi için görüşülerek, Fenerbahçe maçında oynaması sağlandı.

İlhan Ekşioğlu: Şimdi bu sen, tamam değil mi, bana söylemiştin şeyleri Murat, Serkan

Doğan Ercan: Hurşut, oynarsa Serkan...

Ekşioğlu: Mehmet?

Ercan: Mehmet Akgün ama belki onu oynatmaz, Orhan’ı oynatıyor ya.

Ekşioğlu: Hurşut, Harbuzi, Aykut tamam.

Ercan: Jedinak oynarsa Jedinak’la da konuşuruz, tamam mı abi?

Ekşioğlu: Tamam.

Ercan: Yarın ben geliyorum değil mi abi?

Ekşioğlu: Gel gel ben bunlarla konuştum diyeceğim.





5- PARA MENAJERDEN

KAYSERİSPOR MANİSASPOR (1-2)

04.03.2011

- Menajer Doğan Ercan, Ekşioğlu ile görüştükten sonra bizzat Kayseri’ye gitti. Aynı zamanda menajerliğini yaptığı Kayserisporlu Önder Turacı, Ali Bilgin ve Emir Kujovic ile görüştü. Ercan’ın, Fenerbahçe’den aldığı parayı adı geçenlere ilettiği ve maçta kötü oynamalarını sağlayıp şike yaptırdığı iddiası dosyada yer aldı.

6- BURSA YENİLSİN!

BURSASPOR -İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE (1-1)

06.03.2011

- Ekşioğlu ile bağlantı kuran Ali Kıratlı, bu maçta Bursaspor’un yenilmesi için Yusuf Turanlı ile birlikte çalıştı. Kıratlı ve Turanlı, İBB’li Metin Depe, Zeki Korkmaz ve İbrahim Akın ile görüştü. Ayrıca İBB’nin eski oyuncusu Necati Ateş ile Kıratlı maçtan önce görüştü. İki menajer, adı geçen futbolculara iyi oynamaları ve Bursaspor aleyhine bir sonuç çıkması için para ödeyip maça müdahale ettiği iddia ediliyor.



7- VURAL, FENERBAHÇE’NİN DEREAĞZI TESİSLERİNDE

FENERBAHÇE KONYASPOR (2-0)

13.03.2011

- Maçtan bir gün önce Aziz Yıldırım ve İlhan Ekşioğlu, rakip takımın hocası Yılmaz Vural ve Cemil Turan’ın maçla ilgili görüşeceğini konuştu. Maçtan bir gün sonra Yılmaz Vural, Fenerbahçe’nin Dereağzı tesislerine özel aracı ile geldi. Burada Ekşioğlu, Turan ve Faruk Yaşar’la görüştü. Vural’ın maç için Fenerbahçe’den para aldığı, bilerek Konyaspor’un yenilmesini sağladığı öne sürülüyor.

14 Mart 2011 günlü telefon görüşmesi

Cemil Turan: Bizim arkadaş geldi Dereağzı’na.

İlhan Ekşioğlu: Ben oraya gideyim.

Cemil Turan: Ben de 10 dakika içinde çıkıp geliyorum, sen benim odaya git..







8- PARAYI ALIP ALMADIĞI KONTROL BİLE EDİLDİ

ESKİŞEHİRSPOR - TRABZONSPOR (0-0)

22.04.2011

- Trabzonspor’un maçı kaybetmesi gerekiyordu. Bu nedenle Aziz Yıldırım’ın talimatı ile Ekşioğlu, Ali Kıratlı’yı maç öncesinde Eskişehir’e gönderdi. Kıratlı, teknik direktör Bülent Uygun, yardımcısı Şükrü Ongan ve takım kaptanı Ümit Karan ile görüşüp Ekşioğlu’ndan aldığı parayı verdi. Karan da, aynı takımdaki diğer futbolculara ve Sezer Öztürk’e parayı dağıttı. Bu paylaşım telefon görüşmelerine yansıdı.

- FB Asbaşkanı Mosturoğlu, Sezer Öztürk’ün parayı alıp almadığını avukat Sami Dinç aracılığıyla kontrol ettirdi. Böylece Eskişehir’e teşvik ödemesi yapıldı.

9- SERDAR VE CENGİZ’E TEŞVİK ÖDEMESİ YAPILDI

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR (1-2)

- İddiaya göre, maçın Gençlerbirliği’nce kazanılması için Ekşioğlu, Yıldırım’dan aldığı talimatla GB’de görevli Cengiz Demirel ile maç öncesi, 16 Mart günü İstanbul’da görüştü. Ekşioğlu, FB’li Yelkovan’dan para alarak GB’li Serdar Kulbilge ve Cengiz Demirel’e gönderdi. Bu yolla maçta şike yapıldı. Ayrıca, bu maç için menajer Doğan Ercan da FB’li yönetici Alaeddin Yıldırım’ın yönlendirmesi ile Gençlerbirliği nezdinde girişimlerde bulundu.





10- 250 BİN LİRA GÖNDERİLDİ

ESKİŞEHİRSPOR FENERBAHÇE (1-3)

- Dosyaya göre, Yıldırım ve Ekşioğlu, günler öncesinden Ali Kıratlı aracılığıyla Eskişehirspor teknik direktörü Bülent Uygun ve takım kaptanı Ümit Karan’a ulaşmaya çalıştı.



- 7 Nisan günü Kıratlı, Ekşioğlu’dan yaklaşık 250 bin lira alıp Eskişehir’e gitti. Burada Uygun ve Karan ile görüşüp parayı teslim etti. Karan, aldığı parayı oynadığı takımdaki bazı futbolculara dağıttı. Maçın kaybedilmesi durumunda gönderilen paraya ek olarak yeni para gönderileceği zanlıların telefon görüşmelerine yansıdı. Ekşioğlu, bu süreçte adım adım Yıldırım’a bilgi verip onayını alarak hareket etti.

- Ayrıca, FB’li Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım ve Alaaddin Yıldırım’ın yönlendirmesiyle menajer Zafer Demiray aracılığıyla Eskişehirli futbolcu Sezer Öztürk ile maç öncesinde görüşülüp transfer teklifinde bulunuldu.





11- BU SEFER BURSA’YA TEŞVİK GİRİŞİMİ!

TRABZONSPOR BURSASPOR (1-0)

- Yıldırım ve Ekşioğlu’nun yönlendirmesiyle Ali Kıratlı maç öncesinde Bursalı futbolcu Sercan Yıldırım ile görüştü. Ayrıca, FB’de Brezilyalı oyuncuların tercümanlığını yapan Samet Güzel, eski FB’li Gökçek Vederson ile görüştü. Vederson da Bursa’nın Trabzon’u yenmesi için Bursalı iki futbolcu ile görüştü.





12- SİVAS DÜŞMESİN DİYE

BUCASPOR FENERBAHÇE (3-5)

- İddialara göre Fenerbahçe’nin şampiyon olmasıyla birlikte Sivasspor’un ligden düşmemesi için maçın Bucaspor’un aleyhine bitmesi gerekiyordu. Sivasspor’lu yönetici Ahmet Çelebi, Sivasspor’un eski oyuncusu Onur Tuncer’in numarasını maç nedeniyle görüşmesi için yurtdışında bulunan Bülent Uygun’a gönderdi. Uygun, devreye girdi.

- Ayrıca, Ali Kıratlı, Cemil Turan, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi maç için İzmir’e giderek futbolcu Musa Aydın’la görüştü. Uygun, Sivasspor’da teknik direktörken, Bucalı futbolcular Onur Tuncer ve Musa Aydın’la çalıştı.





13- CEMİL TURAN ESKİ OYUNCUSU CAN ARAT’LA GÖRÜŞTÜ

FENERBAHÇE - İBB (2-0)

- Başkan Yıldırım, Sivasspor yöneticisi Ahmet Çelebi’nin yanındaki Bülent isimli kişiyle FB tesislerinde toplantı yaptı. Toplantı sonrasında Çelebi ‘örgüt’le birlikte hareket eden menajer Yusuf Turanlı ile biraraya geldi. Bu görüşme sonrasında Turanlı, İBB’li futbolcu İbrahim Akın’la biraraya gelip yemek yedi.

- İBB’li futbolcu İskender Alın’ın, S.C. adlı kadınla gönül ilişkisi yaşadığı, aynı kadının FB Mali İşler Sorumlusu Tamer Yelkovan ile de ilişkisi olduğu, FB’li Cemil Turan’ın S.C. aracılığıyla Alın’a ulaşmaya çalıştığı anlaşıldı.

- Cemil Turan’ın, Yıldırım’ın talimatıyla daha önce de Fenerbahçe’de oynayan İBB’li oyuncu Can Arat’la görüştüğü ve maçta iyi oynamamasını istediği iddia edildi.





14- SERİÇ’E ULAŞMAK İÇİN SİNAN ENGİN’İ ARADI

KARABÜKSPOR FENERBAHÇE (0-1)

- Yıldırım’ın talimatıyla Mosturoğlu ve avukat Sami Dinç, Karabüklü Emenike’ye ulaşmaya çalıştı. Maçtan önce Emenike’nin menajeri Erdem Konyar ile Dinç bağlantı kurdu.

Öncelikle Emenike’nin maçta kötü oynaması için görüşüldü, ancak Fenerbahçe’nin Emenike ile görüştüğünün kamuoyunca öğrenilmesi üzerine kulüp doktorlarının herhangi bir sakatlığı olmadığını bildirmelerine rağmen, Emenike sakat olduğunu bildirip maçta oynamadı.

- Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sinan Engin ile görüşerek kısa süre Beşiktaş’ta kalan Karabüksporlu Antony Seriç’e ulaştı. Seriç’in menajeri ile görüşmek üzere Mosturoğlu tarafından avukat Ayhan Çopuroğlu yurtdışına gönderildi ve menajeri ile şike amaçlı görüşüldü, ancak olumsuz yanıt alındı.

- Yıldırım’ın talimatıyla menajer Batur Altıparmak, Karabüksporlu futbolcu eski FB’li İlhan Parlak ile şike amaçlı görüşme yaptı.



