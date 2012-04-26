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Spor

Fenerbahçe kupaya koşuyor

Derbi maçta Galatasaray'ı 2-1 yenerek şampiyonluk yarışında puan farkını eriten Fenerbahçe, yedek kadroyla çıktığı kupa maçında zorlanmadan sonuca gitti

26 Nisan 2012 23:58

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor engelini 2-0'lık skorla geçerek, adını finale yazırdı.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda sarı-lacivertli takımın gollerini 36. dakikada frikikten Semih Şentürk ve 58. dakikada Issiar Dia kaydetti.
 
Alex, Sow, Emre gibi aslarından yoksun mücadele eden Kanarya, aynı zamanda Pazar günü Süper Final'de oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi moral buldu.
 
Tarihinde 13 kez final oynamasına rağmen 29 yıldır Türkiye Kupası'nı müzesine götüremeyen Fenerbahçe, Eskişehirspor'u 3-0'la eleyen Bursaspor ile şampiyonluk için karşılaşacak.
 
KARABÜKSPOR: 0 - FENERBAHÇE: 2
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Tolga Özkalfa, Cem Satman, Hakan Yemişken
Karabükspor: Bora, Uğur, Birol (Dk. 46 Jugurtha Hamroun), Jahic, Seric (Dk. 82 Anıl Karaer), Mustafa Sarp, Ragued, Mabiala, Cernat (Dk. 60 Güven Varol), İlhan, Mehmet
Fenerbahçe: Mert, Orhan, Serdar, Bilica, Caner (Dk. 85 Gökay İravul), Selçuk (Dk. 75 Özgür Çek), Cristian, Özer, Stoch, Dia (Dk. 75 Ziegler), Semih

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