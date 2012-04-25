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Spor

Fenerbahçe kupaya 5 eksikle gidiyor

Sarı-lacivertliler maçın oynanacağı Ankara'ya birçok as oyuncusundan yoksun gidiyor

25 Nisan 2012 19:34

Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final karşılaşmasında Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de 5 futbolcu maçta yer alamayacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Karabükspor ile finale çıkma mücadelesi verecek Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.
 
Ankara yolculuğu öncesi açıklanan sarı-lacivertli kafilede sakatlıkları bulunan Yobo, Bekir İrtegün, Mehmet Topuz, Alex De Souza ve sezonu kapatan Sow yer almadı.
 
Bel ağrıları bulunan Joseph Yobo, sol arka alt adalesinde darbeye bağlı ödem bulunan Bekir İrtegün, sol ayak bileğine darbe alan Alex De Souza ve sağ aşil tendonunda iltihaplanma bulunan Mehmet Topuz Karabükspor maçı hazırlıkları kapsamında son iki antrenmana katılmamışlardı.
 
Kupa maçının kadrosuna alınmayan Alex, Mehmet Topuz, Yobo ve Bekir'in hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçına yetiştirilmesi için büyük çaba sarf ediliyor.

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