Fenerbahçe kupada farkını gösterdi: 5-0

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, 3. Lig ekibi Bayburt Özel İdare'yi Kadıköy'de konuk etti.

Kamerunlu oyuncu Pierre Webo'nun hat-trick yaparak yıldızlaştığı karşılaşmada Fenerbahçe, rakibini 5-0'lık farklı skorla geçerek, E Grubu'nu 11 puanla tamamladı ve kupada bir üst tura yükseldi.

Fenerbahçe, grup liderliği için yarın oynanacak Altınordu-Kayserispor maçının sonucunu beklemeye başladı. Eğer Kayserispor kazanırsa, ikili averajla liderlik koltuğuna oturacak. Beraberlik ve Altınordu galibiyetinde ise E Grubu'nun lideri Fenerbahçe olacak.

Şükrü Saraoğlu Stadı'na takımını desteklemek için gelen yaklaşık 5 bin Bayburt taraftarı, Bayburt Özel İdare takımını da ekstra motive etti. Maçın başlama düdüğü ile birlikte konuk takım, Fenerbahçe karşısında arzulu ve istekliydi.

Fenerbahçe de bu oyuna karşılık verice, ortaya ilk bölümde oldukça tempolu bir mücadele çıktı. Bayburtlu oyuncuların hücum girişimlerinde Mehmet Topal ve kaleci Mert Günok'un erken hamleleri tehlikeyi önledi.

Ancak ilk 10 dakikalık Bayburt temposunun ardından Fenerbahçe oyunun kontrolünü eline aldı. Orta sahadaki pas trafiğiyle rakibini sahasına hapseden Sarı-lacivertliler, golü de bulmakta gecikmedi. 18. dakikada Moussa Sow'un soldan ortasına kafayı vuran Pierre Webo, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

Konuk takım Bayburt Özel İdare, bu golün şokunu üzerinden atamadan Sarı-lacivertliler bir gol daha buldu. Bu kez Emenike'nin sağ taraftan etkili ortasına hareketlenen Ramazan Civelek, kale sahası üzerinde çok iyi bir vuruşla skoru 2-0'a taşıdı.

Goller geldikçe, maça büyük motivasyonla başlayan Bayburt takımı, oyun disiplininden koptu. Fenerbahçe, 34'te farkı 3'e çıkardı. Köşe vuruşunda iyi yükselen Kadlec indirdi, Moussa Sow kontrol edip vurmak istedi ancak topu kaleye gönderemedi. Son olarak topu önünde bulan Mehmet Topal, dokundu ve skoru 3-0 yaptı.

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda da Fenerbahçe üstün olan taraftı. Özellikle hücum hattındaki Emenike-Sow ve Webo ile etkili olan Sarı-lacivertliler, 64'te 4. golü buldu. Kadlec'in ortasında düzgün bir dokunuşla topu ağlara gönderen Webo, kendisinin 2. golünü atarken, takımını da 4-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Bayburt karşısında Webo'nun durmaya niyeti yoktu. Bu kez Sow ve Mehmet Topuz'un paslaşmaları sonrası Sow, son olarak arka direkteki Webo'ya bıraktı. Kamerunlu golcü kaleciyi ters köşeye yatırdı ve durumu 5-0'a getirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılarak Ziraat Türkiye Kupası'nda E Grubu'nu 11 puanla tamamladı. Sarı-lacivertliler, grup liderliği için yarın oynanacak Altınordu-Kayserispor maçının sonucunu beklemeye başladı.