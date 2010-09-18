-FENERBAHÇE KULÜBÜNDEN TARAFTARA ÇAĞRI İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - Fenerbahçe Kulübü, taraftarlarına, ''Gün birlik olma 'Hep destek tam destek' sloganının nasıl bir gerçek olduğunu dosta düşmana gösterme günüdür. BJK derbisi bu anlamda yeni bir milat olacaktır'' şeklinde çağrıda bulundu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen sezonun son haftalarından bu yana spor basınının Fenerbahçe'nin başarısını engellemek ve kaos ortamı yaratma arzusu ile kulüp aleyhine adeta bir karalama kampanyası yürüttüğü, Beşiktaş maçı öncesi saldırıların en üst noktasına ulaştığı iddia edildi. ''Böl ve yönet'' taktiği uygulanmaya çalışıldığı ileri sürülen açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''BJK ile oynayacağımız derbi öncesinde bu saldırılar en üst noktasına ulaşmıştır. Yaptıkları bu olumsuz haberler ile adeta taraftarımızı aldatabileceğini, kulübüne karşı örgütleyeceğini düşünen Fenerbahçe düşmanlarına en güzel dersi vermenin zamanı gelmiştir. Kulübümüz elde ettiği tüm başarılarını, büyük taraftarının desteği ile kazanmaktadır. Bugüne dek bu böyle olmuş bundan sonra da böyle olacaktır. Gün birlik olma 'Hep destek tam destek' sloganının nasıl bir gerçek olduğunu dosta düşmana gösterme günüdür. BJK derbisi bu anlamda yeni bir milat olacaktır. Büyük Fenerbahçe camiası takımına, kulübüne nasıl sahip çıktığını herkese gösterecektir. Taraftarımızın deyimiyle futbol mabedimiz Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumumuzu dolduracak 12. adam, 90 dakika boyunca vereceği destekle takımını galibiyete taşıyacaktır. Türkiye'nin en modern stadyumunda Türkiye'nin en modern ve büyük taraftarı fair play ruhu ile yapacağı tezahüratları ile pazar günü Türk futbolu için bir kez daha örnek olacaktır. 12. adam pazar günü üzerine düşeni yapacak iyi günde kötü günde, başarıda başarısızlıkta her durumda her şartta kulübüne sahip çıktığını gösterecektir. Hiçbir şey camiamızın birlik ve beraberliğinden ve onun yarattığı güçten daha önemli değildir.'' Geçen yıl Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kovaladığı son haftalarda ortaya atılan iddiaların hatırlatıldığı açıklamada, şöyle denildi: ''Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl takımımızın şampiyonluğu kovaladığı son haftalarda rakip takım kalecilerinin şike yaptığını ima edenlerden tutun da akla hayale gelmeyecek sayısız iddia ortaya atılmıştı. Ligin kirli olduğu iddiasını gündeme getirmeye çalışanlar takımımız şampiyon olsa idi bu iddialarının nasıl da gerçek olduğunu çıkıp savunacaklardı. Ancak takımımızın şampiyonluğu son maçta kaybetmesi ile bir anda amacına ulaşan bu kesim sustu, birdenbire tüm iddialarından vazgeçti. Geçen yılın son haftalarında sahnelenen ve takımımızın şampiyonluğunu engellemeye çalışan bu anlayışın bu yıl yeni bir senaryo ile daha sezon başında faaliyete geçtiğini izliyoruz. Aynı kesim ellerindeki gazete sayfalarını kullanarak son günlerde, takımımız içerisinde huzursuzluk varmış, teknik heyetimiz görevi bırakacakmış, başkan ve yönetim teknik heyetten şikayetçiymiş gibi onlarca uydurma, kasıtlı ve provokatif haberlere imza atmaktadırlar.''