-FENERBAHÇE KULÜBÜ'NDEN "ŞİKE" AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 24.06.2011 - Fenerbahçe Kulübü, yaptığı açıklamada, Başkan Aziz Yıldırım'ın 2006-07 sezonunda Denizlispor ile yaptıkları son maçla ilgili ''Şike yapıldı'' şeklinde bir söyleminin olmadığını bildirdi. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Mehmet Ali Yalçındağ'ın ev sahipliğinde yapılan ''Futbolun Zirvesindekiler'' buluşmasında Aziz Yıldırım'ın sözlerinin bazı gazetelerde yanlış yansıtıldığı ileri sürüldü. Aziz Yıldırım'ın, Hasan Cemal'e 2006-2007 sezonunda yaşananlara dair, ''O sezon Denizli'de oynadığımız son maçta şike vardı'' şeklinde ifadelerde bulunduğunun iddia edildiği belirtilerek, ''Denizli'de yaşanan yanlışlıklara dair itirazlarımızı geçen süre zarfında her platformda hatırlatmamıza ve o gün yaşananların araştırılmasını istediğimizi defalarca bildirmemize karşın, Başkanımız 'şike yapıldı' söyleminde bulunmamıştır'' denildi.