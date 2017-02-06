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Spor

Fenerbahçe Kulübü Menajeri’nin kafası yarıldı!

Olaylı geçen maçta Hasan Çetinkaya'nın kafası yarıldı

06 Şubat 2017 01:58

Fenerbahçe Kulübü Menajeri Hasan Çetinkaya'nın başı, tribünden atılan sert cisim ile yarıldı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Vodafone Arena'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. Müsabakanın 41'inci dakikasında hakem Ali Palabıyık, Beşiktaşlı futbolcu Tosic'e, Fenerbahçeli Van Persie'yi ittiği gerekçesiyle direkt kırmızı kart çıkardı. Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı derbiyi Fenerbahçe, 72'nci dakikada Van Persie'nin attığı golle 1-0 kazandı.

Çetinkaya'nın ise olaylı geçen maçta kafası yarıldı.

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