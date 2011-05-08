-FENERBAHÇE KULÜBÜ MALİ GENEL KURULU SONA ERDİ İSTANBUL (A.A) - 08.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı ve Muhasip Üye Murat Özaydınlı, kulübün değerinin ezeli rakiplerinin değerinin iki katı büyüklüğe sahip olduğunu ifade etti. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen mali genel kurulda konuşma yapan Özaydınlı, Fenerbahçe'nin halka açıldığı dönem yüzde 14.99 hisse senedi arzıyla 30 milyon dolar gelir elde ederek rakiplerini geride bıraktığını hatırlatarak, şunları söyledi: ''Şu anda kulübümüzün borsadaki değeri 1.6 milyar dolar. Biz halka arzı yaptığımız zaman Beşiktaş Kulübü yüzde 16-17'sini halka açmıştı, 14 milyon dolar gelir elde etmişti. Galatasaray Kulübü yüzde 30'lara varan halka arz ile 21 milyon dolar gelir elde etmişti. Fenerbahçe yüzde 14.99'undan 30 milyon dolar gelir elde etti. Bugüne kadar verdiğimiz temettüleri alt alta topladığımız zaman, eğer biz bunu bir bankadan kredi olarak alsaydık bunun çok daha fazlasını öderdik. Biz bugün 30 milyon dolar ödemedik temettü olarak, onun çok altında ödedik. Şu anki değerimizi de topladığınız zaman 3 büyük kulübün değerinin iki katıdır Fenerbahçe Spor Kulübü.'' Konuşan Fenerbahçe Platformu oluşuma seslenen Özaydınlı, ''Şahsen merak ettiğim bir şey var. 'Kürsüde sorularımıza cevap verilmiyor' diyorsunuz. Kürsüde her türlü sorulara yanıt vermeye çalışıyoruz ki eğer bu sorular doğru sorularsa, yanlış rakamlar değilse. Verdiğiniz bazı rakamları bulamadık biz. Nereden bulduğunuzu bilmiyorum. Çıkıp reklam vermenize gerek yok, paranıza yazık. Vermeyin... Konuşan Fenerbahçe Platformu diyorsunuz, Fenerbahçe'nin konuşulduğu tek platform var, o da burası, buyurun buraya gelin. Merak ediyorum siz kimsiniz? Eğer burada varsanız lütfen bir ayağa kalkın. Bir görelim sizi, kimsiniz? Burada mısınız acaba?'' ifadelerini kullandı. Özaydınlı ayrıca, ''Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bazı diğer kulüpler gibi ileriye dönük hiçbir gelirinin temlikli olmadığını'' bildirdi. Kongrenin neden erken bir tarihe alındığına ilişkin olarak Murat Özaydınlı, ''Fenerbahçe Sportif A.Ş ile ilgili bir çağrı yaptık. 1 Haziran itibarıyla yeni mali seneye girebilmek için bu genel kurulu erkene alıp gerekli hazırlıkları yapmamız gerekiyordu'' diye konuştu. Asbaşkan, Hukuk ve Kurumsal İlişkiler Sorumlusu Şekip Mosturoğlu ise yaptığı konuşmada, mali konularla ilgili üyelerin kürsüden yönelttiği sorulara ve Konuşan Fenerbahçe Platformu'nun gazete ilanında yönetim kuruluna yönelttiği sorulara yanıt verdi. Fenerbahçe Kulübü'nün olağan mali genel kurul toplantısı sona erdi.