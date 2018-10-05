Fenerbahçe kötü gidişe 'dur' dedi

Mustafa AKIN / İstanbul, (DHA) -

Fenerbahçe, ligde ve Avrupa\'da aldığı kötü sonuçlara dün oynanan Spartak Trnava maçı ile son verdi.

Sarı-lacivertli ekip, dün akşam seyircisi önünde galibiyet hasretini dindirdi. Spor Toto Süper Lig\'de ve Avrupa\'daki kötü gidişatı ile bütün tepkileri üzerine toplayan Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2\'nci maçında Spartak Trnava\'yı 2-0 yenerek kötü gidişi sonlandırdı. Avrupa\'da gelen galibiyet ile moral bulan Fenerbahçeli futbolcular, ibreyi hemen lige çevirdi. Takım, Ligin 8\'inci haftasında oynanacak Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına moralli başlayarak, bir galibiyet daha almak istiyor.

PHILLIP COCU\'DAN ÖĞRENCİLERİNE UYARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, mücadelenin devre arasında öğrencilerine uyarılarda bulundu. Hollandalı teknik adam, karşılaşmanın ilk yarısı bittiğinde taraftarların uzun süre takımı ıslıklaması üzerine, \"Tribünlere kulaklarınızı tıkayın, baskılı oyununuzu sürdürmeye devam edin. Bu şekilde başarı elde edeceğiz\" ifadelerini kullandı.

TARAFTAR BASKISI ETKİLİYOR

Ligde ve Avrupa\'da alınan mağlubiyetler sonrası kötü durumdan bir türlü kurtulamayan Fenerbahçe\'de idmandaki performansın maça yansımaması dikkat çekiyor. Karşılaşma öncesindeki idmanlarda sürekli şut çalışması gerçekleştiren Sarı-lacivertli futbolcular, bu çalışmaları maça yansıtamıyor. Hücum sırasında bir anda kesilen oyuncular, stattaki psikolojik baskıdan etkilenerek yapılan çalışmalardan netice alamıyor.