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Spor

Fenerbahçe, Konyaspor'u 2-0'la geçti; Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Galatasaray'ın rakibi oldu

Fenerbahçe'nin gollerini Fernandao attı

06 Mayıs 2016 00:54

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı kondu. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe 3-0'ın rövanşında Torku Konyaspor'u Kadıköy'de de 2-0 yenerek finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında kısır bir maç olurken Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. Sarı-lacivertliler 47. dakikada Fernandao ile 1-0 öne geçmeyi başardı. Bu golden sonra maçta tempo iyice artarken sarı-lacivertliler 71. dakikada kazandığı penaltı sonra Fernandao ile farkı 2'ye çıkardı. Böylece Brezilyalı yıldız hem kendisinin hem de takımının ikinci golüne imza atmış oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı. Ziraat Türkiye Kupası finali 26 Mayıs Perşembe günü Antalya'da oynanacak.

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