Fenerbahçe, Konyaspor ve Osmanlıspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başaran takımlar belli oldu. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor temsil edecek. Monaco'daki Grimaldi Forum'da TSİ 14.00'te yapılacak kura çekimine 48 takım katılacak.

Gruplarda toplam 48 takım 4'er 12 gruba ayrılacak. Takımların torbaları UEFA kulüp katsayılarına göre belli oldu. Kura çekimi, TRT Spor ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.

Gruplarda her takım birbiriyle iç ve dış saha olmak üzere iki kez karşılaşacak. Grup lideri ve ikincisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 grup üçüncüsüyle birlikte son32 takım arasına kalacak. Gruplarda maçlar 15 Eylül, 29 Eylül, 20 Ekim, 3 Kasım, 24 Kasım ve 8 Aralık'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon final İsveç'in Solna kentindeki Friends Arena'da 24 Mayıs 2017'de oynanacak. Kazanan takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanacak.

Avrupa Ligi torbaları:

(1. TORBA)

Schalke

Zenit

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Athletic Bilbao

Olympiakos

Villarreal

Ajax

Inter

Fiorentina

Anderlecht

Viktoria Plzen

(2. TORBA)

Alkmaar

Sporting

Braga

Salzburg

Roma

Fenerbahçe

Sparta Prag

Paok

Steaua Bükreş

Genk

Apoel

Standard Liege

St Etienne

(3. TORBA)

Gent

Young Boys

Krasnodar

Rapid Wien

Slovan Liberec

Celta Vigo

Maccabi Tel Aviv

Feyenoord

Austria Wien

Mainz FC

Zürich

Southampton

(4. TORBA)

Panathinaikos

Sassuolo

Karabağ

Agdam

Astana

Nice

Zorya Luhansk

Astra Girgiu

Osmanlıspor

Konyaspor

Qabala

Hapoel Beer Sheva

Dundalk