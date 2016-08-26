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Spor

Fenerbahçe, Konyaspor ve Osmanlıspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Gruplarda maçlar 15 Eylül, 29 Eylül, 20 Ekim, 3 Kasım, 24 Kasım ve 8 Aralık'ta oynanacak

26 Ağustos 2016 11:32

UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başaran takımlar belli oldu. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor temsil edecek. Monaco'daki Grimaldi Forum'da TSİ 14.00'te yapılacak kura çekimine 48 takım katılacak.

Gruplarda toplam 48 takım 4'er 12 gruba ayrılacak. Takımların torbaları UEFA kulüp katsayılarına göre belli oldu. Kura çekimi, TRT Spor ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.

Gruplarda her takım birbiriyle iç ve dış saha olmak üzere iki kez karşılaşacak. Grup lideri ve ikincisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 grup üçüncüsüyle birlikte son32 takım arasına kalacak. Gruplarda maçlar 15 Eylül, 29 Eylül, 20 Ekim, 3 Kasım, 24 Kasım ve 8 Aralık'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon final İsveç'in Solna kentindeki Friends Arena'da 24 Mayıs 2017'de oynanacak. Kazanan takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanacak.

Avrupa Ligi torbaları:

(1. TORBA) 
Schalke 
Zenit 
Manchester United 
Shakhtar Donetsk 
Athletic Bilbao 
Olympiakos 
Villarreal 
Ajax
Inter 
Fiorentina 
Anderlecht 
Viktoria Plzen

(2. TORBA) 
Alkmaar 
Sporting 
Braga 
Salzburg 
Roma 
Fenerbahçe
Sparta Prag
Paok 
Steaua Bükreş 
Genk 
Apoel 
Standard Liege 
St Etienne

(3. TORBA) 
Gent 
Young Boys 
Krasnodar 
Rapid Wien 
Slovan Liberec 
Celta Vigo 
Maccabi Tel Aviv 
Feyenoord 
Austria Wien 
Mainz FC 
Zürich 
Southampton

(4. TORBA) 
Panathinaikos 
Sassuolo 
Karabağ 
Agdam 
Astana 
Nice 
Zorya Luhansk 
Astra Girgiu 
Osmanlıspor 
Konyaspor 
Qabala 
Hapoel Beer Sheva 
Dundalk

 

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