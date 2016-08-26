Fenerbahçe, Konyaspor ve Osmanlıspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başaran takımlar belli oldu. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor temsil edecek. Monaco'daki Grimaldi Forum'da TSİ 14.00'te yapılacak kura çekimine 48 takım katılacak.
Gruplarda toplam 48 takım 4'er 12 gruba ayrılacak. Takımların torbaları UEFA kulüp katsayılarına göre belli oldu. Kura çekimi, TRT Spor ve Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.
Gruplarda her takım birbiriyle iç ve dış saha olmak üzere iki kez karşılaşacak. Grup lideri ve ikincisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 grup üçüncüsüyle birlikte son32 takım arasına kalacak. Gruplarda maçlar 15 Eylül, 29 Eylül, 20 Ekim, 3 Kasım, 24 Kasım ve 8 Aralık'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon final İsveç'in Solna kentindeki Friends Arena'da 24 Mayıs 2017'de oynanacak. Kazanan takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanacak.
Avrupa Ligi torbaları:
(1. TORBA)
Schalke
Zenit
Manchester United
Shakhtar Donetsk
Athletic Bilbao
Olympiakos
Villarreal
Ajax
Inter
Fiorentina
Anderlecht
Viktoria Plzen
(2. TORBA)
Alkmaar
Sporting
Braga
Salzburg
Roma
Fenerbahçe
Sparta Prag
Paok
Steaua Bükreş
Genk
Apoel
Standard Liege
St Etienne
(3. TORBA)
Gent
Young Boys
Krasnodar
Rapid Wien
Slovan Liberec
Celta Vigo
Maccabi Tel Aviv
Feyenoord
Austria Wien
Mainz FC
Zürich
Southampton
(4. TORBA)
Panathinaikos
Sassuolo
Karabağ
Agdam
Astana
Nice
Zorya Luhansk
Astra Girgiu
Osmanlıspor
Konyaspor
Qabala
Hapoel Beer Sheva
Dundalk