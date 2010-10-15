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Spor

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇINA HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A)

15 Ekim 2010 22:33

-FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇINA HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 15.10.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 18 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam antrenmanında sarı-lacivertliler, önce üst sahada kondisyon yüklemesi yapıp daha sonra büyük sahada pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç oynadı. Çabukluğa dayalı bazı kuralların uygulandığı maçta futbolcular hırslı ve istekli görünürken, Semih, Cristian, Kazım, Mehmet Topuz ve Özer performanslarıyla dikkati çekti. Hastalığı geçen Dia, milli maçlar dönüşü dizindeki ağrısı geçen Semih ve ayak parmağından geçirdiği operasyon nedeniyle antrenmanlara katılamayan Gökhan Ünal takımla çalışmalara başladı. Halsizlik ve yorgunluğu bulunan Emre'ye ilaç tedavisi uygulandığı bildirilirken, bu futbolcu antrenmanda yer almadı. Emre'nin yanı sıra bağırsak enfeksiyonu geçiren Lugano, tedavileri süren Selçuk ve Niang ile tedavisini ülkesinde sürdüren Güiza, antrenmanda yer almadılar. Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın sabah basına kapalı antrenmanla sürdürecek.  -BAŞKAN YILDIRIM DA İZLEDİ- Sarı-lacivertli ekibin bu akşamki antrenmanını, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da izledi. Takım, büyük sahada çalışmaya başladığı sırada sahaya inen Yıldırım, bir süre antrenmanı izledikten sonra tesislere girdi. -NİANG'A MEKTUP YAZDI TANIŞMA FIRSATI BULDU- Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Mamadou Niang'a mektup yazarak, Senegalli oyuncuya duyduğu sevgiyi dile getiren 12 yaşındaki Atalay Emre Celavlı ismindeki taraftar, bu akşam sarı-lacivertli futbolcuyla tanışma fırsatı buldu.

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