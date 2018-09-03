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Spor

Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında, deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı, Teknik direktör Phillip Cocu y

03 Eylül 2018 17:07

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında, deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri\'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı,
Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30\'da başladı. Milli takımlara giden oyuncuların yer almadığı antrenman ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık koşusuyla start aldı. Antrenman, pas çalışmasının ardından çift kale maçla noktalandı. 

(FOTOĞRAFLI)


 

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