Fenerbahçe Konya'da çıkış peşinde

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında bugün deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor'u mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.

Haftaya, ligin zirvesindeki Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 8 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler, ikişer galibiyet ve beraberlik aldığı son 4 haftada ise yenilmedi. Fenerbahçe'nin 7 hafta sonunda 9 puanı bulunuyor.



Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor ise 7 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 10 puan topladı. Yeşilbeyazlılar

sahasında ise son 18 lig maçını kaybetmedi. Atiker Konyaspor bu maçlarda 13 galibiyet ve 5 beraberlik alarak etkili bir iç saha performansına imza attı.



Fenerbahçe karşısında sahasındaki yenilmezliğini sürdürmek isteyen Atiker Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda en son 29 Ağustos 2015'te Galatasaray'a 4-1'lik skorla yenilmişti.



Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasında saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Volkan - Şener, Kjaer, Skrtel, H.Ali - Topal, Josef - Lens, Alper, Sow - Robin van Persie



Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Barry Douglas, Ömer Ali, Volkan Fındıklı, Amir Hadziahmetovic, Deni Milosevic, Rangelov, Bajic.