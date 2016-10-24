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Spor

Fenerbahçe Konya'da çıkış peşinde

Süper Lig'de kötü günler geçiren sarı-lacivertliler, Atiker Konyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek

24 Ekim 2016 18:43

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında bugün deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor'u mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.

Haftaya, ligin zirvesindeki Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 8 puan gerisinde giren sarı-lacivertliler, ikişer galibiyet ve beraberlik aldığı son 4 haftada ise yenilmedi. Fenerbahçe'nin 7 hafta sonunda 9 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor ise 7 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 10 puan topladı. Yeşilbeyazlılar
sahasında ise son 18 lig maçını kaybetmedi. Atiker Konyaspor bu maçlarda 13 galibiyet ve 5 beraberlik alarak etkili bir iç saha performansına imza attı.

Fenerbahçe karşısında sahasındaki yenilmezliğini sürdürmek isteyen Atiker Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda en son 29 Ağustos 2015'te Galatasaray'a 4-1'lik skorla yenilmişti.

Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasında saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

 

Muhtemel 11'ler

 

Fenerbahçe: Volkan - Şener, Kjaer, Skrtel, H.Ali - Topal, Josef - Lens, Alper, Sow - Robin van Persie

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Barry Douglas, Ömer Ali, Volkan Fındıklı, Amir Hadziahmetovic, Deni Milosevic, Rangelov, Bajic.

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FenerbahçeKonyasporSpor Toto Süper Ligmuhtemel 11

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