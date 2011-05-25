-FENERBAHÇE KOMBİNE KARTLARI SATIŞTA İSTANBUL (A.A) - 25.05.2011 - Fenerbahçe Kulübünde, 2011-2012 sezonu için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı kombine kartlarının genel satışına başlandı. Yeni kombine alacaklar için kart fiyatlarının yenileme fiyatlarından yüzde 5 oranında farklı olacağı, kombine kart satışları sırasında kongre üyeleri, ''Fenerbahçe Premium'' ve ''Platin Kart'' sahiplerinin 5, ''Fenerbahçe Gold Taraftar Kart'' sahiplerinin 3, ''Fenerbahçe Klasik Taraftar Kart'' sahipleri ve ''Fenercell 6-0 Tarifesi'' kullanıcılarının ise 1 adet kombine kart alabilecekleri bildirildi. Kombine kart almak isteyen taraftarların talep formunu iki nüsha doldurup imzalamaları, nüfus cüzdanı fotokopileri ve bir adet vesikalık fotoğrafla birlikte kombine kart merkezine teslim etmeleri gerektiği kaydedildi. Yeni alacaklar için kombine kart fiyatları tribünlere göre 750 ile 7 bin 450 lira arasında değişiyor.