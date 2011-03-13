-FENERBAHÇE KOLTUĞU KORUDU İSTANBUL (A.A) - 13.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Konyaspor'u 2-0 yendi. 55. dakikada soldan ceza alanına giren Stoch'un sert şutunda, kaleci Pawelek'den dönen topu Konyaspor defansı uzaklaştırdı. 58. dakikada bu kez Alex'in pasıyla ceza alanına giren Stoch'un şutunda top yine kaleci Pawelek'ten döndü. 62. dakikada ceza alanı ön çizgisinin sol çaprazında kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe'de Alex kullanırken, Brezilyalı oyuncunun falsolu şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı. 77. dakikada Semih, Fenerbahçe'nin 2. golünü kaydetti. Caner'in pasıyla ceza sahasına giren Semih, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 2-0. 85. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Marcin Robak'ın sağ çaprazda yerden sert şutunda, kaleci Volkan meşin yuvarlağı ayağıyla müdahale ederek uzaklaştırdı. Fenerbahçe karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Hakemler: Bülent Yıldırım xxx, Cem Satman xxx, Erdinç Sezertam xxx Fenerbahçe: Volkan xx, Gökhan Gönül xx, Bekir xx, Yobo xx, Caner xx, Mehmet Topuz xxx, Cristian xx, Emre xxx (Dk. 84 Bilica x), Stoch xx (Dk. 61 Dia x), Alex xx, Niang xxx (Dk. 75 Semih x) Konyaspor: Pawelek x, Adnan xx, Kamil Zayatte x, Erdinç x, Hakan xx, Murat xx (Dk. 60 Emre x), Ertuğrul x, Gökhan xx, Perez x (Dk. 75 Veli x), Ali xx (Dk. 60 Grajciar x), Marcin Robak x Goller: Dk. 16 Niang, Dk. 77 Semih (Fenerbahçe) Sarı Kartlar: Dk. 11 Bekir, Dk. 34 Yobo, Dk. 43 Emre (Fenerbahçe), Dk. 38 Kamil Zayatte, Dk 49 Marcin Robak (Konyaspor)